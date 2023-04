Volley A1 femminile, Reale Mutua Fenera Chieri - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Anche quest'anno il finale di stagione della Bartoccini-Fortinfissi Perugia sarà da vivere fino all'ultimo scambio, la formazione di coach Bertini mantiene di misura il vantaggio sulla zona retrocessione ed a due giornate dalla fine con Pinerolo in crescita non c'è da risparmiarsi a prescindere da chi sarà dall'altra parte della rete, neanche se come nella penultima giornata (fischio d'inizio al Pala Fenera domani ore 17.00) si dovrà incontrare la quotata Reale Mutua Fenera Chieri. La formazione piemontese allenata da Giulio Cesare Bregoli potrebbe essere infatti l'ago della bilancia di questa stagione in quanto dovrà affrontare prima Perugia e poi la prossima settimana Pinerolo. Per la Bartoccini-Fortinfissi dunque sarà importante riuscire ad ottenere punti contro la formazione Chierese sia per essere padrone del proprio destino, sia per togliere a Chieri la certezza della quarta posizione in classifica che garantirebbe il vantaggio del campo di gioco nel primo turno di play-off. Nello specifico le due formazioni vengono da un periodo tutto sommato positivo con Chieri reduce da due vittorie, mentre la formazione umbra ha dimostrato di saper lottare tra le mura amiche del PalaBarton, in cui è andata sempre a punti nel girone di ritorno, ma purtroppo non può vantare lo stesso ruolino di marcia in trasferta dove l'unico punto racimolato è quello ottenuto contro Cuneo nell'ottava giornata del girone di andata, bisognerà dunque portare ancor più determinazione nella valigia della trasferta per riuscire in un'impresa che potrebbe voler dire qualcosa in più del semplice risultato.

Tra le ex Martina Armini che ci parla di come le umbre sono preparate per la penultima giornata. "Tutta la settimana abbiamo lavorato sia a livello fisico che in palestra per far sì di riuscire ad arrivare più preparate possibili focalizzandoci soprattutto su noi e il nostro gioco". - L'avversario. - "Sappiamo benissimo di andare a giocare contro una squadra molto forte che non ci regalerà niente, ma noi dobbiamo fare il nostro e essere aggressive su ogni fondamentale per portare a casa una vittoria. Dovremo pensare soltanto alla nostra partita senza distrarci da altro e rimanere sul nostro obiettivo".

Le Probabili formazioni

Reale Mutua Fenera Chieri: Bosio, Grobelna, Mazzaro, Weitzel, Rozanski, Cazaute. Libero: Spirito

Allenatore: Bregoli

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Guerra, Gardini. Libero: Armini

Allenatore: Bertini



Arbitri: Vincenzo Carcione, Stefano Cesare

I precedenti

Nove i precedenti tra le due formazioni (7 in A1 e 2 in A2), sette le vittorie per Chieri e due i successi per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia (sempre ottenuti al tie-break, in casa nel 2019 mentre in trasferta nel 2020), per le curiosità, è la prima volta in A1 che la gara non è pianificata nella prima giornata di Campionato.

Le Ex

Nessuna ex per Chieri mentre sono ben tre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ovvero: Claudia Provaroni (in A2 Stagione 2016-2017), Anastasia Guerra (Stagione 2019-2020) e Martina Armini (Stagione 2021-2022).

In diretta streaming su VolleyballWorld domani domenica 2 aprile ore 17.00

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.