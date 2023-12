Serie A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Cda Volley Talmassons: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il cammino della Bartoccini Fortinfissi Perugia nel campionato di Serie A2 Tigotà prosegue con la terza giornata del girone di ritorno. Le Black Angels, reduci dall’ennesimo successo di questa stagione ottenuto al Palabarton contro Bologna, torneranno a calcare il taraflex di casa contro l’attuale terza forza del torneo. Domenica 10 dicembre, a Pian di Massiano, arriva infatti a far visita Cda Volley Talmassons. Sarà certamente una sfida da prendere con le molle come afferma la palleggiatrice di Perugia Maria Irene Ricci:

“Affrontiamo una squadra che non molla mai, molto grintosa. Hanno degli ottimi riferimenti in attacco e dovremo prestare massima concentrazione. La partita d'andata sta lì a ricordarci le insidie nell’affrontare questo avversario. Sopra 2-1, nel quarto set ci recuperarono qualcosa come 5 punti di vantaggio e, da un possibile trionfo da 3 punti, ci portarono al tie-break. Lì siamo state brave a rimanere sul pezzo e a portare a casa lo stesso la vittoria. Non è stato affatto semplice e non lo sarà nemmeno domenica”.

Non si può che concordare con la numero 8 delle Black Angels, visto che le friulane hanno sin qui ceduto solamente in due occasioni: in trasferta con Busto Arsizio (3-0) e, appunto, tra le mura di casa con Perugia (2-3), raccogliendo un totale di 25 punti che fissa attualmente Talmassons sul gradino più basso del podio. La regista della Bartoccini Fortinfissi, colonna portante della formazione di coach Giovi, ci tiene poi a ricordare l’importanza di queste settimane…

“Dobbiamo continuare a vincere perchè i prossimi 10 giorni saranno molto importanti per l'esito finale della prima fase di stagione - afferma Ricci - A metà della prossima settimana avremo lo scontro diretto in casa di Busto Arsizio, che avrà un gran senso di rivalsa dopo la pesante sconfitta subita al Palabarton. Poi, dopo pochi giorni, arriverà la lunga trasferta di Padova. Nonostante tutte le vittorie sin qui raccolte, non possiamo permetterci un passo falso in questo momento”.

Quali le scelte di formazione di Perugia e Talmassons? Giovi non ci ha abituato a sorprese e dunque riproporrà certamente il 6+1 di sempre con Ricci e Montano in diagonale, Bartolini e Cogliandro al centro e il duo Traballi - Kosareva in banda. Il libero e capitano è Sirressi. Coach Barbieri dovrebbe invece scegliere la diagonale formata da Eze e Kavalenka, le centrali Costantini e Eckl e le schiacciatrici Hardeman e Populini. Il libero è Negretti. Dunque appuntamento al Palabarton per domenica 10 dicembre: fischio d’inizio alle ore 17.00, vietato mancare.

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Cda Volley Talmassons: Eze – Kavalenka, Costantini – Eckl, Hardeman – Populini, Negretti (libero). All.: Barbieri. Ass.: Parazzoli

Arbitri: Claudia Angelucci - Martin Polenta