Volley A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Volley Sirdeco Pescara: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

È stato un bellissimo Natale per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Un Natale da capolista per le Black Angels. Il successo in tre set ottenuto al Palabarton con Soverato lo scorso 23 dicembre, unito alla contemporanea sconfitta per 3-1 delle dirette concorrenti di Busto Arsizio nella tana di Talmassons, ha permesso a capitan Sirressi e compagne di contro sorpassare le lombarde di coach Amadio e di tornare al comando della classifica del girone A di Serie A2 Tigotà con 40 punti nel carniere. Una bella soddisfazione per le ragazze del presidente Antonio Bartoccini, scivolate al secondo posto appena una settimana prima. È però un Santo Stefano di lavoro per le Black Angels in vista dell’ultima partita del 2023 che si giocherà ancora in casa contro il fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara: seduta video in tarda mattinata di martedì 26 e a seguire allenamento con palla. A seguire, nella mattina del 27, altra seduta video e rifinitura. Alle ore 20.00 si scenderà poi in campo. A introdurre la sfida con le abruzzesi è direttamente il tecnico della Bartoccini Fortinfissi Andrea Giovi:

“Aver ripreso il comando della classifica dopo l’ultimo turno di campionato è stata sicuramente una cosa bella e importante. A livello mentale ci dà una bella spinta. Il nostro modo di lavorare e di approcciarci alle partite rimane però sempre lo stesso. Il fatto che Pescara sia ultima (con un solo punto in classifica, ndr) non deve interessarci. Le ultime partite di campionato testimoniano che non esiste alcuna gara dal risultato scontato e allora dovremo dare il massimo mercoledì sera, senza risparmiarci. Un bilancio generale su questa prima parte di stagione? Non può essere che positivo. Il gruppo ha risposto in maniera ottima in ogni circostanza, con le ragazze che hanno dato grande disponibilità sin dall’inizio e hanno mostrato senso di sacrificio in campo”.

Non si può negare che il pronostico della partita di mercoledì 27 dicembre sia nettamente a favore di Perugia, e non potrebbe essere altrimenti, ma coach Giovi ci tiene a tenere alta la concentrazione fra tutte le sue atlete. Nell’ultimo match ha riposato Cogliandro che potrebbe tornare dall’inizio con Pescara. Vedremo poi se, sotto rete, verrà confermata Atamah o se si rivedrà Bartolini. La diagonale sarà composta da Ricci e Montano, mentre Viscioni, Traballi e Kosareva si giocano i due posti in banda. A guidare la seconda linea sarà capitan Sirressi. La Sirdeco Volley Pescara, reduce dal k.o. casalingo per 3 a 0 per mano di Messina, potrebbe scendere in campo con Cherepova al palleggio e Tosic opposto, Bisegna e Martinez Volskis al centro, Bassi e Formenti in posto 4 e Falcone libero. Dopo la sfida con Pescara, il prossimo impegno di campionato delle Black Angels è previsto per il 13 gennaio, ancora al Palabarton, contro Messina. Sarà però preceduto dal quarto di finale di Coppa Italia del 10 gennaio con la Omag Mt San Giovanni in Marignano.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Sirdeco Volley Pescara sono acquistabili il giorno stesso della partita sia online su LiveTicket che presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro saranno le voci di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

LE REPLICHE SU TRG MEDIA

Si ricorda che una sintesi del match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Sirdeco Volley Pescara sarà trasmessa in replica su TRG Media (canale 13) giovedì 28 dicembre alle ore 23.00 e venerdì 29 dicembre alle 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Volley Soverato è stata affidata alla direzione di Giuseppina Stellato e Giulio Cervellati.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Atamah – Cogliandro, Viscioni – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Volley Sirdeco Pescara: Cherepova – Tosic, Bisegna – Martinez, Bassi – Formenti, Falcone (libero). All.: Pupi. Ass.: Rapagnà

Arbitri: Giuseppina Stellato - Giulio Cervellati

DECISA LA SEDE DELLA FINALE DI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA – L’atto conclusivo della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 e Serie A2 si svolgerà in Friuli Venezia-Giulia presso la città di Trieste nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 febbraio. Il teatro sarà il Pala Trieste, impianto da quasi 7mila posti a sedere. La Final Four di Serie A1 comincerà sabato 17 febbraio, con le due semifinali in programma alle 15.00 e alle 18.00, mentre domenica 18 febbraio la finale è prevista per le 14.15 in diretta su Rai 2. Parallelamente si disputerà, appunto, la finale di Coppa Italia di Serie A2 alle ore 11 di domenica. I biglietti per le finali di Coppa Italia Frecciarossa saranno in vendita prossimamente sul circuito Vivaticket con promozioni dedicate per tutti gli appassionati. Ma facciamo qualche passo indietro. I quarti di Coppa Italia di Serie A2 si svolgeranno il 10 gennaio 2024, con la Bartoccini Fortinfissi Perugia impegnata al PalaBarton in gara secca contro la Omag Mt San Giovanni in Marignano. In caso di passaggio del turno, le Black Angels torneranno tra le mura di casa per sfidare la vincente tra Ipag Sorelle Ramonda Montecchio e Cda Volley Talmassons. La data della semifinale, che nel caso andrà confermata, è quella del 25 gennaio.

“La Coppa Italia è un palcoscenico importante e ci teniamo a fare bene anche in questa competizione – dice il tecnico della Bartoccini Fortinfissi Andrea Giovi – Il nostro obiettivo primario rimane però il campionato, ma questo non significa affatto che snobberemo la Coppa Italia, anzi… Vogliamo arrivare alla finale di Trieste dove ci sarà sicuramente una bella cornice di pubblico”.