Volley A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Si riaccendono al PalaBarton le luci con l'inedita formula della domenica sera con fischio d'inizio alle ore 21.00, per accogliere la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La formazione umbra torna a sentire il fiato di Pinerolo sul collo vista la scarsa performance di Bergamo (umiliata con parziali al 15 nel difficile campo piemontese) che riapre la corsa salvezza in una domenica (la scorsa) un cui le “Magliette Nere” hanno dimostrato di essere all’altezza di una big come Novara per ben due set. Ora la grinta fatta vedere nella terra del gorgonzola va dimostrata con un avversario che secondo la classifica è sicuramente più abbordabile. Le marchigiane della Megabox sono subito davanti alla formazione umbra ( 11mo posto di classifica) ma con un margine di +9 che garantisce la massima sicurezza. Le ragazze di coach Bertini dovranno quindi cercare di far valere il fattore campo (finora determinante negli scontri tra le due formazioni) per mettere punti tra loro e le dirette inseguitrici piemontesi. Guardando dall’altra parte della rete le ospiti cercano riscatto dopo le due sconfitte rimediate da Casalmaggiore e Chieri (con cui Guerra e compagne si misureranno la prossima Giornata), pur non avendone effettivamente troppo bisogno vista la salvezza per loro oramai matematica.

Andrea Giovi parla subito dell'atteggiamento con cui approcciare l'incontro. "Affronteremo questa gara con la consapevolezza di dover cercare di portare a casa un risultato importante, servono punti per la corsa salvezza e dovremo fare di tutto per mantenere il vantaggio, sappiamo che l'obbiettivo passa ponendo attenzione a quello che succede nel nostro campo e quindi siamo concentrate su quello, perché ancora dipende tutto da noi". - L'avversario. - "Vallefoglia è una squadra con giocatrici di altissimo livello, è una squadra complicata e noi dovremmo essere brave a contenere le loro uscite migliori per poi mettere in campo un gioco che riesca a contrastare la loro forza".

Le Probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Guerra, Gardini. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: Hancock, Drews, Aleksic, Mancini, Kosheleva, D’Odorico. Libero: Sirressi.

Allenatore: Mafrici

Arbitri: Massimiliano Giardini, Antonella Verrascina.

I precedenti

Tre i precedenti tra le due formazioni due in favore di Vallefoglia (gara di andata della scorsa stagione ed andata di quella in corso) uno in favore delle magliette nere (Stagione 2021/2022), l’unica discriminante nel risultato, essere la squadra di casa.

Le Ex

L’unica ex dell’incontro è Imma Sirressi, in forza alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia la scorsa stagione.

I biglietti per il match

I biglietti saranno in vendita al PalaBarton il giorno della gara a partire dalle ore 19.45 ed in prevendita su Liveticket.it al link www.liveticket.it/bartocciniperugia

In diretta streaming su VolleyballWorld domenica 26 marzo ore 21.00

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.