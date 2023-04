Volley A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Prosecco Doc Imoco Conegliano: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

L’ultima giornata della stagione regolamentare porta la Prosecco Doc Imoco Conegliano al PalaBarton, le campionesse in carica arrivano con già la certezza del primo posto a prescindere dall’esito dell’ultima giornata e senza l’obbligo del risultato ma di certo coach Santarelli vorrà ben figurare davanti ai suoi corregionali e dunque sarà una gara combattuta dove bisognerà lottare su ogni scambio. Diversa invece la storia lato Bartoccini-Fortinfissi Perugia, la formazione allenata da coach Bertini deve assolutamente puntare al bottino pieno per sperare nella permanenza nel massimo campionato e poi attendere cosa farà Pinerolo (attualmente a +2 dalla formazione umbra) nell’ennesimo derby piemontese contro Chieri. Dunque un’impresa non facile ma come il volley spesso ci ha abituato, non impossibile. Guerra e compagne sono chiamate a dimostrare sul campo quanto vogliano la permanenza in Serie A1, lo scorso anno l’impresa riuscì tra le mura ostili del Pala Radi di Cremona, quest’anno la gara decisiva sarà in casa e dunque sarà fondamentale il sostegno del pubblico, una variabile che nel girone di ritorno ha sempre voluto dire punti.

Coach Bertini parla subito dell'importanza di questo ultimo atto della stagione regolamentare. "Sarà l’ultima giornata di campionato, sappiamo quello che ci aspetta e quello che dobbiamo provare a fare assolutamente, siamo in una situazione molto complicata visti i risultati della scorsa giornata che ci hanno visto passare in penultima posizione a -2 da Pinerolo bisognerà cercare assolutamente di fare il risultato per provare a salvare con un colpo di coda questa stagione, ci proveremo in tutti i modi, dovremo rischiare il tutto per tutto cercando di mettere in difficoltà loro, sia con la battuta ma soprattutto con il nostro attacco dato che loro hanno un sistema muro-difesa molto efficiente, quindi bisognerà essere bravi con i colpi di attacco per cercare di metterle in difficoltà". - Una settimana di lavoro per essere al top - "Nonostante i risultati di domenica scorsa in settimana abbiamo continuato a lavorare, le ragazze stanno tutte bene dal punto di vista fisico quindi arriviamo a questa partita nel migliore dei modi".

Le Probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Gardini, Guerra. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Wolosz, Haak, Squarcini, De Kruijf, Gennari, Gray. Libero: De Gennaro

Allenatore: Santarelli

Arbitri: Lorenzo Mattei, Ubaldo Luciani.

I precedenti

Sei i precedenti tra le due formazioni, cinque in favore delle pantere ed uno in favore delle magliette nere (Stagione 2019/2020).

Le Ex

L’unica ex dell’incontro è Stephanie Samedy in forza alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia lper la prima parte di questa stagione.

In diretta streaming su VolleyballWorld domani sabato 8 aprile ore 20.30

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.