Volley A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Trasporti Pesanti Casalmaggiore: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo le luci della ribalta delle dirette Rai al sabato sera si torna al PalaBarton nella consueta fascia domenicale, tale scarto ha dato la possibilità a coach Bertini di sfruttare un giorno in più per preparare la sfida ad una Trasportipesanti Casalmaggiore sempre più consolidata che punta ad essere la sesta forza del Campionato. Oltre al solito lavoro di routine poi lo staff umbro si è trovato gestire anche l’inserimento di Clémence Garcia, classe 1997 arrivata direttamente dalla Francia mercoledì allo scopo di rinfoltire il reparto centrali trovatosi improvvisamente sott’organico a causa dell’infortunio al legamento crociato della gamba sinistra di Benedetta Bartolini. Saranno dunque molti i nodi da sciogliere in vista di questo febbraio che sarà quantomai decisivo per l’esito dell’intera stagione, con le cremonesi desiderose di riscossa dopo l’1-3 rimediato la scorsa domenica al Pala Radi contro la corazzata Savino del Bene Scandicci.

Coach Giovi parte facendo il punto della situazione. "Stiamo continuando nel nostro percorso, domenica scorsa abbiamo fatto vedere della buona pallavolo anche se purtroppo non abbiamo portato a casa nessun punto, le ragazze sono riuscite a stare in campo ed in partita a lungo contro una squadra di alto livello come Milano. Domenica sarà sicuramente una partita complicata perché Casalmaggiore è una squadra che sta giocando bene ed è in buona salute, ha delle ottime individualità ed un consolidato gioco di squadra, per noi sarà un altro valido banco di prova per testare il lavoro che svolgiamo in palestra durante la settimana. Sarà una partita vera e speriamo di riuscire a mettere in campo tutto quello che abbiamo, ma soprattuto di giocare a mente libera e continuare il nostro percorso, lasceremo poi al campo il giudizio".

Le Probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Guerra, Gardini. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Carlini, Dimitrova, Lohuis, Melandri, Frantti, Perinelli. Libero: De Bortoli

Allenatore:Pistola

Arbitri: Marco Turtù, Ubaldo Luciani

I precedenti

Sono sette i precedenti tra le due formazioni, due in favore della Bartoccini-Fortinfissi Perugia (entrambe arrivati la scorsa stagione), mentre i restanti cinque in favore delle casalasche, incluso il match del Girone di Andata conclusosi 3-0..

Le Ex

In casa Bartoccini-Fortinfissi Perugia l’ex di turno è Anastasia Guerra (in rosa nelle Stagioni 2016/2017 e 2017/2018), mentre tra le fila di Casalmaggiore c’è la centrale Laura Melandri (in maglietta nera la scorsa stagione).

I biglietti per il match

I biglietti saranno in vendita al PalaBarton il giorno della gara a partire dalle ore 15.15 ed in prevendita su Liveticket.it al link www.liveticket.it/bartocciniperugia

In diretta streaming su VolleyballWorld domenica 12 febbraio

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.