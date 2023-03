Playoff Superlega, Allianz Milano - Sir Safety Susa Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Si torna subito in campo nei playoff scudetto! In arrivo gara 2 dei quarti di finale per la Sir Safety Susa Perugia che sale in Lombardia per affrontare domani sera i padroni di casa dell’Allianz Milano. Fischio d’inizio e streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv all’Allianz Cloud a partire dalle ore 20:30. Perugia avanti 1-0 nella serie al meglio delle cinque dopo il successo di domenica al PalaBarton in gara 1.

Allenamento tecnico a Pian di Massiano stamattina per i bianconeri del presidente Sirci, partenza alla volta di Milano fissata nel primo pomeriggio, domattina ultima rifinitura all’Allianz Cloud. Rifinitura dopo la quale Anastasi deciderà probabilmente la formazione iniziale. Si dovrebbe proseguire sulla strada della rotazione con il ritorno in campo di chi era stato a riposo domenica. Possibile quindi un 6+1 iniziale con Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Solè e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Milano di fronte al pubblico amico, che si preannuncia in gran numero, cerca il punto del pareggio. Coach Piazza dovrebbe confermare i sette partiti anche domenica al PalaBarton con Porro in cabina di regia, il francese Patry in diagonale, capitan Piano e l’argentino Loser al centro della rete, il giapponese Ishikawa ed il cubano Mergarejo martelli di posto quattro con Pesaresi a guidare le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Ventidue i precedenti tra le due formazioni. Diciannove le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, tre le affermazioni dell’Allianz Milano. Perugia avanti 1-0 nella serie dopo la vittoria di domenica scorsa al PalaBarton in gara 1 con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-15, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Un ex in campo domani. È il libero bianconero Alessandro Piccinelli, in maglia Allianz nella stagione 2017-2018. In panchina per Milano invece, come vice Piazza, c’è Nicola Daldello giocatore a Perugia nel biennio 2011-2013.

DIRETTA STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Milano e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa dell’Allianz Cloud, racconterà live alle ore 20:30 Milano-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Milano-Perugia sarà trasmessa in replica venerdì alle ore 21:15 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

ALLIANZ MILANO: Porro-Patry, Piano-Loser, Ishikawa-Mergarejo, Pesaresi libero. All. Piazza.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Solè-Flavio, Semeniuk-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Anastasi.

Arbitri: Massimiliano Giardini - Bruno Frapiccini