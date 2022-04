Volley serie A1 femminile, anche Laura Melandri verso l'addio alla Bartoccini Fortinfissi Perugia

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la Bartoccini Fortinfissi Perugia si appresta a salutare un altro dei protagonisti della salvezza conquistata tre settimane fa in quel di Casalmaggiore. Quella del PalaRadi, salvo imprevedibili sviluppi, è stata l'ultima partita con le magliette nere per Laura Melandri, sicuramente una delle giocatrici più convincenti e determinanti dell'ultima tribolata annata; appare assai probabile che la centrale romagnola classe 1995 proprio in Lombardia faccia ritorno (ha già indossato la casacca rosa nel 2020/21), allettata dalle ambizioni europee coltivate dalla società del presidente Massimo Boselli Botturi. "Ci sarà un gradito ritorno", ha annunciato, pur senza sbilanciarsi, il massimo dirigente a "Sottorete", trasmissione in onda sull'emittente locale Cremona 1 e gli indizi portano tutti alla stessa Melandri (l'altra ex, il libero Irma Sirressi, è sul punto di sposare il progetto Vallefoglia).

Anche le sue parole su Instagram lasciano intendere che oramai questa è quantomeno la soluzione più gettonata per il suo futuro più immediato:

"Ci ho messo diversi giorni per metabolizzare questa stagione. Forse la più difficile della mia carriera, finora. Ma una cosa l’ho imparata: riuscire ad uscire a testa alta dalle difficoltà ti rende ancora più forte.

E la cosa pazzesca della pallavolo è che la Squadra è una risorsa incredibile e io ci tengo a ringraziare la mia squadra anche qui! Tutti insieme giocatrici, staff, società e tifosi ce l’abbiamo fatta! Nonostante tutti i momenti no, siamo riusciti a regalarci un bellissimo finale!

Grazie a tutti! Grazie Perugia".

Ancora pochi giorni e sapremo: certo è che la società cremonese, desiderosa di tornare ai fasti più felici dopo alcune stagioni sofferte, sta posando le prime pietre e una di queste risponderà al nome di Laura Melandri.