Superlega, la Sir Safety Susa Perugia torna in palestra in vista di Monza

Doppia seduta di lavoro per la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo la domenica di riposo e recupero stamattina i Block Devils sono tornati al PalaBarton per svolgere lavoro fisico in sala pesi in base alle direttive del preparatore atletico Sebastiano Chittolini, nel pomeriggio in programma l’allenamento tecnico agli ordini di Andrea Anastasi e del suo staff.

La squadra proseguirà domattina con una seduta tecnica ancora a Pian di Massiano l’attività di preparazione in vista del match di mercoledì a Monza, esordio dei bianconeri nella fase a gironi dei Playoff Challenge. Nel pomeriggio di domani partenza alla volta della Brianza.

Con Perugia che osservava il proprio turno di riposo, ha preso il via nel fine settimana appena trascorso il girone di qualificazione per la Challenge Cup con Verona che ha sconfitto in casa in tre set Padova e con Monza capace di espugnare al tie break il PalaPanini di Modena. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, oltre alla sfida Monza-Perugia, si gioca anche Padova-Modena. Al termine della fase a gironi, le prime quattro squadre di sfideranno in semifinali incrociate e finale entrambe in gara unica per decretare la formazione qualificata alla Challenge Cup 2023-2024.

LE PREVENDITE PER PERUGIA-VERONA E PERUGIA-MODENA

Ricordando la validità degli abbonamenti stagionali, la società bianconera comunica tutte le informazioni in merito all’acquisto dei biglietti per le prossime due gare casalinghe dei Block Devils.

La prevendita per il match Perugia-Verona, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Playoff Challenge in programma al PalaBarton sabato 22 aprile alle ore 19:30, aprirà domattina martedì 18 aprile alle ore 12:00 con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

La prevendita per il match Perugia-Modena, valido per la quarta giornata della fase a gironi dei Playoff Challenge in programma al PalaBarton martedì 25 aprile alle ore 18:00, aprirà giovedì 20 aprile alle ore 12:00 con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per entrambi i match in calendario (al prezzo va aggiunto l’importo di € 1,00 quale costo di commissione di servizio fissa):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00