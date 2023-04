Superlega, la Sir Safety Susa torna al lavoro dopo la cocente eliminazione dalla corsa scudetto

È tornata ieri al lavoro al PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo il doloroso ko di lunedì in gara 5 dei quarti di finale playoff con Milano, i Block Devils hanno ripreso l’attività in vista del girone dei playoff Challenge che proprio ieri hanno chiuso la fase preliminare con la vittoria di Padova su Taranto ed il susseguente passaggio del turno della compagine veneta.

Diramato di conseguenza anche il calendario della fase a girone dei playoff Challenge che prenderà il via nel fine settimana in arrivo e che vedrà in lizza, oltre a Perugia, Modena, Verona, Monza ed appunto Padova.

I bianconeri avranno il turno di riposo proprio nella prima giornata, a seguire la Sir Safety Susa sarà in campo mercoledì 19 aprile alle ore 19:30 a Monza, sabato 22 aprile al PalaBarton alle ore 19:30 contro Verona, martedì 22 aprile alle ore 18:00 ancora a Pian di Massiano contro Modena ed in chiusura domenica 30 aprile alle ore 18:00 a Padova.

Al termine del girone le prime quattro classificate si sconteranno 1a contro 4a e 2a contro 3a in una semifinale secca in casa della squadra con miglior classifica domenica 7 maggio mentre sabato 13 maggio è in programma la finale, sempre in gara unica, che decreterà la squadra qualificata per la Challenge Cup 2023-2024.