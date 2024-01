Superlega, la Sir Susa Vim Perugia mette la Lube nel mirino

Dopo i due giorni di riposo concessi da coach Lorenzetti, è rientrata stamattina alla base la Sir Susa Vim Perugia.

Lavoro fisico in sala pesi stamattina, seduta tecnica nel pomeriggio al PalaBarton per i Block Devils che hanno così dato il via alla preparazione per il big match di domenica a Pian di Massiano quando arriverà la Cucine Lube Civitanova per la terza di ritorno di Superlega. Procede a vele spiegate la prevendita con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Dopo il bell’avvio di 2024 con le vittorie con Modena in Coppa Italia e con Monza in campionato, prosegue il gennaio di fuoco per i bianconeri che vivranno un periodo pieno di appuntamenti importanti con Civitanova e Taranto in casa, la trasferta di Modena nel mezzo e la chiusura col botto con le Final Four di Coppa Italia il 27 e 28 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Un gennaio dunque assai impegnativo in chiave classifica e con il terzo titolo della stagione in palio.

Lorenzetti, il suo staff e tutti i giocatori sono però focalizzati adesso solo sulla super sfida di domenica contro uno dei top team della Superlega. In campo nell’impianto di Pian di Massiano la seconda e la quarta forza della classifica con Civitanova che si presenta a Perugia dopo l’infrasettimanale di Champions giocato ieri sera in Romania (sconfitta indolore 3-2 con il primo posto della propria Pool già in cassaforte) e reduce, restando al campionato, dal successo di domenica scorsa in casa contro Padova.

9 vittorie e 4 sconfitte finora in Superlega per i ragazzi di coach Blengini e terzo confronto diretto stagionale dopo la finale di Supercoppa vinta al quinto set da Perugia e la sfida di regular season d’andata dove a spuntarla al tie break è stata invece Civitanova. E se i numeri del campionato nei vari fondamentali vedono finora i Block Devils farsi preferire ai marchigiani, proprio le due gare giocate una contro l’altra testimoniano il grande equilibrio in campo tra le due compagini.

Sarà anche una partita ricca di ex con Davide Candellaro da una parte (uno Scudetto ed una Coppa Italia vinti in maglia Lube) e con Luciano De Cecco, Ivan Zaytsev e Simone Anzani dall’altra, tre protagonisti del triplete bianconero (Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto) nella stagione 2017-2018 (per il regista argentino in bacheca in maglia Sir anche un’altra Supercoppa ed un’altra Coppa Italia).