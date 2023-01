Superlega, giorno di riposo per la Sir. Domenica c'è Padova

È rientrata a notte fonda dalla trasferta di Lubiana la Sir Sicoma Monini Perugia.

La lunga trasferta in terra slovena si è dunque chiusa nel migliore dei modi per i Block Devils che, espugnando il campo dell’Ach Volley con il punteggio di 3-1, hanno portato a casa la quinta vittoria consecutiva nella Pool E di Champions League e soprattutto hanno blindato matematicamente il primo posto nel girone staccando il biglietto per i quarti di finale della manifestazione con un turno di anticipo.

Successo meritato dei bianconeri arrivato dopo un match ben giocato e nel quale Andrea Anastasi ha ancora una volta dato spazio praticamente a tutta la rosa a disposizione avendo risposte importanti dai suoi ragazzi.

“Siamo andati a Lubiana con l’intenzione di chiudere il discorso per la qualificazione”, dice proprio il coach bianconero.

“Sapevamo di essere favoriti, ma poi bisogna sempre essere in grado di dimostrarlo sul campo. I primi due set sono stati in controllo, nel terzo a qualificazione ottenuta abbiamo un po’ perso concentrazione, ma i ragazzi sono stati bravissimi nel quarto a rientrare subito. Alcuni ragazzi hanno fatto prestazioni importanti come ad esempio Herrera, che ha giocato molto bene, o come Semeniuk che in battuta è stato fantastico facendo grandi cose. Sono soddisfatto perché ancora una volta abbiamo giocato con tutta la rosa che è un nostro obiettivo”.

Ricordando che le prime di ogni Pool accedono direttamente ai quarti di finale e che le cinque seconde e la miglior terza accedono agli ottavi, il quinto turno dei gironi di Champions ha emesso i primi verdetti con, oltre a Perugia, altre cinque formazioni già qualificate per la fase ad eliminazione diretta. Nella Pool A i polacchi dello Jastrzebski Wegiel sono già matematicamente primi ed ai quarti mentre i tedeschi del Vfb Friedrichshafen sono sicuri della seconda posizione ed ammessi agli ottavi. Grande bagarre nella Pool B con Halkbank Ankara, Aluron Cmc Warta Zawiercie e Berlin Recycling Volleys tutte ancora in lizza per i posti che contano, mentre nella Pool C la Cucine Lube Civitanova è già prima e quindi ai quarti con Knack Roeselare e Tours Vb che si giocheranno il secondo posto all’ultima giornata. Nella Pool D qualificate già Trentino Itas (prima e quindi ai quarti) ed i campioni in carica del Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le (secondi e quindi agli ottavi) mentre nella Pool E appunto già ai quarti la Sir Sicoma Monini con Ach Volley Lubiana e Ziraat Bank Ankara che si giocheranno il secondo posto nello scontro diretto in programma nell’ultimo turno.

Tornando infine alle faccende di casa bianconera, giovedì ovviamente di riposo e recupero per i Block Devils, con l’eccezione di Colaci e Russo che proseguiranno il loro lavoro mirato di questi giorni al PalaBarton. La squadra al completo si ritroverà a Pian di Massiano domattina per una seduta di lavoro in sala pesi che darà il via alla preparazione al match casalingo di domenica contro Padova.