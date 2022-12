Superlega, per la Sir meritato riposo dopo Monza. Valentini head coach per una sera

Due giorni di meritatissimo riposo per la Sir Safety Susa Perugia.

Rientrati in serata dalla lunga e vittoriosa trasferta di Monza, i Block Devils hanno usufruito di quarantotto ore di assoluto riposo e recupero dopo un periodo bellissimo come risultati conseguiti, ma davvero super intenso e molto faticoso. La squadra si ritroverà mercoledì pomeriggio al PalaBarton per dare il via alla preparazione della seconda di ritorno di Superlega in programma nel giorno di Santo Stefano a Pian di Massiano contro l’Emma Villas Aubay Siena.

Lo farà con in cassaforte l’ennesima vittoria (la ventiduesima consecutiva stagionale) ottenuta sull’ostico taraflex dell’Arena di Monza ieri pomeriggio. Una vittoria maturata al termine di un’altra prova convincente dei bianconeri. Una vittoria ottenuta senza il tecnico Andrea Anastasi in panchina in quanto vittima di un problema ad un occhio dell’ultimo minuto. Al suo posto a guidare i Block Devils l’esperto vice Antonio Valentini che ha “esordito” da primo allenatore sulla panchina di Perugia subito con un bel successo.

“Siamo stati bravi ieri”, dice proprio Valentini. “Dopo il faticoso viaggio di ritorno dal Brasile e dopo il match di giovedì in Champions, i ragazzi si sono resi protagonisti di un’altra buona partita. Nonostante il problema dell’ultimo momento di Andrea (Anastasi, ndr), hanno giocato con grande attenzione e concentrazione”.

In particolare due i fondamentali determinanti in terra brianzola.

“Certamente battuta e muro sono stati due fondamentali vincenti. Siamo partiti già dal primo set con aggressività al servizio, poi, seppure non chiudendo con tantissimi vincenti, secondo me abbiamo fatto un grande match nel muro di palla alta, lavorando con grande organizzazione di concerto con la difesa e questo ci ha aiutato molto in fase di contrattacco”.

Come la squadra sta dimostrando grande unità in campo, al tempo stesso anche lo staff tecnico si conferma un gruppo di lavoro molto compatto. Cosa che ieri è saltata all’occhio.

“Noi lavoriamo molto bene insieme”, conclude Valentini. “Andrea (Anastasi, ndr) dà a tutti i componenti dello staff tanta responsabilità. Questo ci mette a nostro agio per lavorare al meglio ed in una situazione particolare come quella successa a Monza facilita il nostro compito”.

PREVENDITA PER PERUGIA-SIENA DI LUNEDÌ 26 DICEMBRE

La società bianconera comunica i dettagli della prevendita per il prossimo incontro casalingo dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton lunedì 26 dicembre alle ore 18:00 la Emma Villas Aubay Siena, match valido per la seconda giornata di ritorno di Superlega.

La prevendita per la sfida con Siena, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), è attiva dalle ore 12:00 di oggi lunedì 19 dicembre.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi sia per Perugia-Siena (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00