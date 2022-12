Superlega, la Sir Safety in Provincia con la Coppa del Mondo per Club

Coppa del Mondiale per Club in bella mostra stamattina alla Provincia di Perugia!

La Sir Safety Susa Perugia, presente con il presidente Sirci la squadra e lo staff al completo, è stata ricevuta nella Sala del Consiglio della Provincia di Perugia in Piazza Italia dalla presidente Stefania Proietti e dal consiglio provinciale presente con i consiglieri Erika Borghesi, Moreno Landrini, Jacopo Barbarito e David Fantauzzi.

La presidente Proietti ha espresso parole di elogio per la società bianconera capace di portare in città un trofeo importantissimo e di grande risalto non solo per il club, ma per tutto il comprensorio.

Davanti a coach Anastasi ed a tutti i Block Devils queste la parole del numero uno bianconero:

“Essere qui nella Sala del Consiglio della Provincia è un grande onore per me, le parole ed i complimenti della Presidente Proietti per il grande traguardo raggiunto ci inorgogliscono. Nella mia vita sono abituato, quando mi metto in testa di fare qualcosa, a farla nel modo migliore e più serio possibile. Questa serietà e questo approccio pragmatico hanno portato una mentalità che si è vista penso già undici anni fa quando siamo arrivati nella massima serie italiana. Negli ultimi anni abbiamo vissuto sempre stagioni da grandi protagonisti, abbiamo vinto alcune finali, altre le abbiamo perse, ma c’eravamo sempre. Oggi siamo campioni del mondo, portiamo a Perugia in titolo incredibile vinto in modo molto sofferto contro dei grandissimi avversari e questo risultato è in fondo conseguenza della mentalità di cui parlavo prima, quella di voler fare bene”.

Al termine foto di rito per tutti i presenti con la coppa sempre grande protagonista.