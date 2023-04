Volley, la Sir Safety Susa va in Supercoppa. Giannelli e Anastasi commentano il 3-0 a Modena

Giorno di riposo e recupero per la Sir Safety Susa Perugia all’indomani della vittoria, la terza in altrettante gare, contro Modena nella fase a girone dei Playoff Challenge.

In virtù dei risultati maturati nelle prime quattro giornate i Block Devils hanno già blindato uno dei primi due posti in classifica trovandosi a quota 8 punti alla pari con Monza che però domenica nell’ultima giornata avrà il turno di riposo ed essendo irraggiungibili dalle altre formazioni. Senza entrare in un più complicato conteggio di quoziente punti, domenica a Padova basterà un set alla formazione bianconera per chiudere il discorso riguardante il primo posto.

Sulla gara di ieri sera contro Modena invece tornano il regista Simone Giannelli ed il tecnico Andrea Anastasi.

“Modena ha fatto giocare diversi dei ragazzi più giovani e nei primi due set siamo andati abbastanza lisci”, dice Giannelli. “Nel terzo abbiamo sbagliato qualcosa noi, loro sono stati bravi in particolare con delle belle difese. Ma alla fine abbiamo vinto, sono contento e pensiamo alla prossima a Padova per chiudere bene il girone, poi penseremo alla semifinale. Mi ha fatto piacere vedere un buon pubblico ieri sera al palazzetto, mi ha fatto piacere perché significa che i nostri tifosi non ci abbandonano nelle difficoltà”.

“Non siamo stati brillanti, avevamo realmente un solo allenamento nelle gambe dopo Verona e un po’ si è visto”, spiega Anastasi. “Ma tutto sommato abbiamo tenuto quasi tutta la gara sotto controllo grazie soprattutto ad un muro di altissimo livello. Queste sono partite da portare a casa, noi dobbiamo assolutamente arrivare primi per giocare le gare che contano nel nostro palazzetto. Domenica a Padova giocheremo contro una squadra che scenderà in campo senza pressione, noi invece abbiamo l’obiettivo di vincere e di arrivare in Challenge Cup. Non siamo contenti di giocare questo torneo, ma siccome non siamo stati bravi a guadagnarci il diritto di giocare per i primi quattro posti, dobbiamo essere sereni e prepararci al meglio per queste partite finali”.

BLOCK DEVILS QUALIFICATI PER LA FINAL FOUR DELLA SUPERCOPPA 2023-2024

La Sir Safety Susa Perugia conquista uno dei quattro posti per la Final Four della Supercoppa 2023-2024. Va ricordato che all’evento partecipano la vincitrice e la finalista della Coppa Italia 2022-2023 e la vincitrice e la finalista della Superlega 2022-2023. In virtù dei risultati maturati in stagione si sono dunque qualificate alla Final Four della competizione Piacenza, Trento e Civitanova. Essendo Trento sia finalista di Coppa Italia che vincitrice/finalista della Superlega, lo slot libero va alla formazione con il miglior ranking della regular season 2022-2023, appunto la Sir Safety Susa Perugia che avrà dunque la possibilità di difendere il titolo conquistato quest’anno a Cagliari.