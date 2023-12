Volley, la Sir Susa Vim Perugia torna in Italia tra l'entusiasmo generale

Il capolavoro è compiuto. La Sir Susa Vim Perugia è nuovamente salita in cima al globo terracqueo e in modo ancor più convincente rispetto alla passata stagione. Si può dire ciò che si vuole, soprattutto che il livello degli avversari era modesto, ma vincere è sempre difficile, e soprattutto nel modo in cui si è vinto.

Due sono già i trofei nella bacheca dei Block Devils, esattamente come un anno fa. Una gioia incontenibile che però deve essere anche spunto di riflessione: gli errori dello scorso (e non solo) devono essere evitati perchè ci sono ancora due traguardi da inseguire. Il fatto di poter giocare una volta la settimana (salvo rare circostanze) può agevolare la gestione delle energie e degli inevitabili acciacchi e ancor di più per questo ricadere in certe situazioni non sarebbe perdonabile.

Il gruppo ha preso la via del rientro e presto si ripresenterà in palestra per preparare il prossimo obbiettivo, la Coppa Italia. Per il primato in regular season quella che si profila è una corsa a due Perugia - Trento ed è probabile che si vada avanti su questa strada fino al termine del girone di andata.

I protagonisti del trionfo

Impossibile però non riavvolgere il nastro e non pensare alla magica serata di ieri. Il più entusiasta, neanche a dirlo, è il presidente Gino Sirci: "Vincere due volte di fila? E' una cosa per me nuova e mi fa molto piacere. Inoltre mi inorgoglisce, perché farlo due volte di fila significa che in questa squadra e in questa società c’è qualcosa di concreto, di grande, di consistente. Siamo orgogliosi di aver rappresentato l’Italia e l’Umbria qui in India". Sirci ha poi puntualizzato: "Essere qua e riconfermarci significa che la prima volta non è stato un caso: c’è un programma, c’è un piano, ci sono persone che sono qui perché lo meritano e lo hanno pianificato. Complimenti alla società, ai quadri dirigenti, perché tutto questo lo dobbiamo a loro, e naturalmente agli sponsor che sostengono la squadra. Da parte di giocatori e staff è stata una prova di forza: vedere una sicurezza e un gioco così è veramente una conferma di grandi valori. Vogliamo mantenere questo livello perché è quello che ci meritiamo".

Più serafico il commento del coach Angelo Lorenzetti: "Bisogna misurare le parole anche quando si vince. E' stato un percorso netto e diciamo che per la seconda volta Perugia è la più brava delle squadre che partecipano a questo torneo. È chiaro che oggi dobbiamo essere felici, perché è una manifestazione che oltre alle difficoltà tecniche ti propone anche quelle logistiche e di ambientamento. I ragazzi hanno fatto quello che ci eravamo proposti, l’hanno fatto con un buono stile e secondo me anche con una crescita del gruppo, che piano piano può diventare anche squadra". La stagione chiaramente non è finita: "Avevo detto ai ragazzi che era uno degli obiettivi, ma è chiaro che a caldo si possono fare valutazioni non proprio fondate: se avremo portato qualcosa in più in termini di gruppo ce lo diranno i prossimi giorni, nei quali abbiamo un appuntamento importante come i quarti di Coppa Italia e poi finalmente un periodo di lavoro, in cui questa squadra dovrà capire i margini che ha. In Italia i nostri numeri sono buoni, ma non sono tra i primi, e questo significa che un cammino dobbiamo farlo. Non perché si vinca con i numeri, ma perché si può arrivare a vincere inseguendo quei numeri".

La parola ai giocatori. Oleh Plontytskyi, eletto MVP del torneo, e Sebastian Solè, compagni di stanza, si esprimono in maniera pressochè univoca: "Eravamo venuti qui per raggiungere un obbiettivo e averlo raggiunto è veramente tanta roba. Poi è una manifestazione a cui una società tiene molto, e tutti quanti ci tenevamo. Abbiamo giocato davvero una grande pallavolo".