Superlega, la Sir Susa Vim in regione per il saluto istituzionale

Mattinata “istituzionale” per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils di Angelo Lorenzetti sono stati ricevuti nel Salone d’Onore della Regione Umbria dalle massime cariche politiche regionali per un beneaugurante saluto di inizio stagione.

A fare gli onori di casa la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l’Assessore Regionale Paola Agabiti, a “capitanare” squadra e staff bianconeri il presidente Gino Sirci.

“Siamo qui oggi nel palazzo della Regione Umbria con le autorità regionali per l’inizio della stagione pallavolistica”, dice il presidente Sirci. “La nostra amministrazione regionale ci è vicina e ce lo ha dimostrato sempre in questi anni. Anni fa chiesi l’ampliamento del palazzetto, questa amministrazione nelle persone della presidente Tesei e dell’assessore Agabiti ha saputo agire e fare i fatti ed ora il palazzetto è passato da quattromila a cinquemila posti dando dimostrazione che questa amministrazione ha a cuore le sorti della pallavolo. Per cui grazie presidente e grazie assessore, abbiamo a che fare con politici di qualità. Lo scorso anno venimmo qui per l’inizio della stagione, dei cinque tornei giocati ne abbiamo vinti due, la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club. Ed anche per quest’anno abbiamo dei buoni propositi, sento e sono convinto che con la voglia e la classe dei nostri giocatori potremo fare bene. Mi auguro che questi propositi possano poi essere trasferiti nelle prestazioni dei nostri ragazzi in campo”.

“Grazie al presidente Sirci per l’impegno e la capacità di coinvolgere le istituzioni e la società umbra in questo suo progetto importante e di grande valore per la nostra regione”, spiega l’assessore Agabiti. “Noi ci siamo impegnati con un contributo importante per riqualificare il PalaBarton che ha consentito di ospitare anche gli europei di volley, una vetrina di prestigio anche come promozione per la nostra regione. Abbiamo lavorato con impegno. Un palazzetto riqualificato significa anche poter ospitare tanti appassionati in un luogo bello ed accogliente, con gli europei di volley abbiamo potuto offrire una vetrina per Perugia e per tutta l’Umbria. Faccio al presidente ed alla squadra un grande in bocca al lupo per la stagione”.

“Quella di oggi è una bella giornata, siamo lieti di avervi accolto nel Salone d’Onore che riserviamo per gli incontri importanti”, conclude la presidente Tesei. “Ci eravamo visti qui lo scorso anno subito dopo il mondiale per club, fu una gioia riconoscere il vostro grandissimo merito e spero tanto di ripetere quell’incontro alla fine di questa nuova stagione. I successi ci sono stati, altri sono sfuggiti alle ultime battute, ma questo è lo sport e nulla toglie al valore di una grande squadra che rimane intatto. Noi siamo orgogliosi quando ci sono le partite, quando c’è Perugia, quando c’è questa squadra che porta in alto i colori della nostra regione e per questo non possiamo che ringraziarvi. Quanto al palazzetto, abbiamo ritenuto giusto destinare risorse per dei lavori che erano assolutamente indispensabili. L’adeguamento del PalaBarton è importante anche per consentirvi di rimanere a certi livelli. Personalmente tengo molto a questi incontri, voi siete parte di un progetto di sviluppo e rilancio della nostra regione quindi saremo sempre pronti a sostenervi naturalmente per quelle che sono le nostre possibilità. Vi faccio un grande in bocca al lupo, spero di venire a vedere qualche partita magari vicino al presidente perché è molto piacevole”.