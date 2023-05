Playoff Challenge, la Sir torna al lavoro per preparare l'ultimo atto. Guerrini va in nazionale

Torna a lavoro per l’ultima settimana della stagione la Sir Safety Susa Perugia.

Oggi pomeriggio al PalaBarton la ripresa dei lavori con una seduta di lavoro di fisico e tecnico per dare il via alla preparazione della finale dei Playoff Challenge in programma sabato 13 maggio alle ore 19.30 a Pian di Massiano e che vedrà i bianconeri di coach Anastasi affrontare la Vero Volley Monza. In palio un posto nella Challenge Cup 2023-2024.

A tal proposito la società bianconera, ricordando la validità degli abbonamenti stagionali, comunica tutte le informazioni in merito all’acquisto dei biglietti per il match di sabato Perugia-Monza. È aperta dalle ore 12:00 di oggi martedì 9 maggio la prevendita con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti (al prezzo va aggiunto l’importo di € 1,00 quale costo di commissione di servizio fissa):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

FRANCESCO GUERRINI CONVOCATO IN NAZIONALE JUNIORES

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del 1° Allenatore Sig. Matteo Battocchio, ha diramato le convocazioni per il primo collegiale estivo della nazionale juniores che si terrà a Darfo Boario Terme dal 10 al 19 maggio. Tra i 19 convocati, proseguendo nella direzione già tracciata lo scorso anno, c’è anche lo schiacciatore Francesco Guerrini, bastiolo doc e prodotto del vivaio bianconero in prestito nella stagione appena conclusa alla Geetit Bologna in serie A3. A Francesco il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la società per una nuova estate tinta di azzurro.