Mondiale per Club, la Sir Susa Vim Perugia prosegue la preparazione per la gara d'esordio

Seconda giornata indiana per la Sir Susa Vim Perugia.

Stamattina i Block Devils hanno “assaggiato” l’impianto di gioco del Mondiale per Club al via domani, e visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, svolgendo l’allenamento tecnico al “Koramangala Indoor Stadium Park”. Un’ora e mezza abbondante e molto intensa con i ragazzi che hanno preso confidenza con illuminazione e spazi del palasport sede della competizione e con coach Lorenzetti ed il suo staff che hanno potuto sviluppare questioni di ordine tecnico e tattico in vista dell’esordio di giovedì contro il Minas.

“È stato importante questo primo allenamento nell’impianto dove si svolgeranno le gare del Mondiale”, dice il centrale brasiliano Flavio Gualberto. “Abbiamo avuto modo di prendere confidenza con il palazzetto, con le luci e con gli spazi. Abbiamo fatto secondo me un bell’allenamento e siamo pronti per la prima partita di giovedì. Affronteremo l’Itambè Minas, una squadra che conosco benissimo. Ho giocato e vissuto lì tanti anni, conosco bene i giocatori e conosco bene lo staff. Sarà una partita speciale per me, ma io adesso tifo Perugia! Siamo carichi per quella che sarà sicuramente una bellissima partita”.

Nel pomeriggio si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento di fronte ai media indiano e con la presenza dei capitani delle squadre presenti alla manifestazione tra cui ovviamente il capitano bianconero Wilfredo Leon. A seguire la squadra ha poi svolto una sessione di lavoro nella sala pesi messa a disposizione dall’organizzazione direttamente nell’hotel che ospita le delegazioni. Un lavoro stilato dal preparatore atletico Sebastian Carotti anche in questo caso specifico per oliare al meglio i muscoli dei Block Devils in previsione di dopodomani.

“Oggi è stata una giornata importante e molto positiva", dice Sebastian Solè. "Abbiamo conosciuto il palazzetto ed abbiamo lavorato per caricare fisicamente in vista dell’esordio di giovedì. Un esordio che ci presenta l’Itambè Minas, una squadra che sa giocare a pallavolo e che può metterci in difficoltà, una squadra che ha un nome e dei giocatori importanti. Dovremo affrontarli con umiltà e con l’atteggiamento giusto, mettendo pressione con la battuta, restando organizzati in fase break e cercando di sviluppare il nostro gioco”.

Domani come detto si alza il sipario sul Mondiale con le prime due gare tra HalkBank Ankara e Suntory Susbirds per la Pool B ed a seguire tra Itambè Minas e Ahmedabad Defenders per la Pool A, quella di Perugia.

I bianconeri svolgeranno invece il consueto lavoro pregara sia in sala pesi che tecnico nel palasport messo a disposizione per gli allenamenti e già utilizzato dai Block Devils lunedì pomeriggio.

In serata staff e squadra hanno ricevuto in hotel la visita del presidente Gino Sirci che, appena sbarcato a Bangalore, non ha voluto mancare di far sentire la propria vicinanza ai ragazzi.

“Vengo da un lungo viaggio, ho fatto tanta strada per essere qui, ho molte aspettative e speriamo che siano esaudite. È una soddisfazione essere di nuovo al Mondiale per Club. Ci siamo, c’è il presidente, ci sono tifosi, ci sono gli sponsor, ci sono lo staff e la squadra. Stasera li ho incontrati ed ho visto un bell’entusiasmo. I presupposti per difendere il titolo ci sono, poi ovviamente vedremo il responso del campo. Ci sono squadre molto forti come l’HalkBank e le formazioni brasiliane, abbiamo visto quanto abbiamo sofferto con loro lo scorso anno. Speriamo di farci onore, questo è quello che vogliamo”.

PREVENDITA PER IL MATCH PERUGIA-MILANO DI MARTEDÌ 26 DICEMBRE

In arrivo la prevendita per il prossimo incontro casalingo di campionato dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton, martedì 26 dicembre con fischio d’inizio alle ore 18:00, l’Allianz Milano, match valido per l’undicesima ed ultima giornata di andata di Superlega.

La prevendita, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), apre domani mercoledì 6 dicembre 2023 a partire dalle ore 12:00.

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Milano (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00