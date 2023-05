Volley, altra beffa per la Sir Safety Susa Perugia che deve salutare anche l'Europa

Fino a fine febbraio sembrava tutto perfetto, oggi, per la Sir Safety Susa Perugia, il 2022/23 rischia di passare alla storia come la stagione delle beffe. E anche stasera i ragazzi di Andrea Anastasi, per lui un triste addio, ne hanno vissuta una molto simile, se non peggiore, a quella che è costata l'uscita prematura dalla lotta scudetto.

Il 3-2 con cui la Vero Volley Monza, proprio quando forse nemmeno osava sperarci, ha espugnato il PalaBarton (25-21, 15-25, 25-19, 10-15), determina per la prima volta dopo nove anni l'esclusione dei Block Devils dalle competizioni europee. Ad andare in Challenge Cup è la squadra di Massimo Eccheli, che con grande carattere ha saputo rimanere attaccata al match per poi riuscire a portarlo a casa al tie break. Le responsabilità maggiori sono dei padroni di casa, che in vantaggio 23-20 nel quarto set si sono fatti letteralmente sfilare la vittoria di mano. E il pubblico, questa volta, non ha nemmeno avuto la forza di fischiare.

Ora il futuro per la società del presidente Gino Sirci appare alquanto nebuloso: senza Europa alcuni giocatori sotto contratto, Leon su tutti, restreranno? Ai posteri l'ardua sentenza.

Le cifre

Per commentare questa incredibile sconfitta basta analizzare tre fattori. Il primo consiste nei troppi aces subiti (14 contro 7); poi gli errori in fase di ricezione (14 vs 7) e i muri, con i brianzoli che hanno vinto la sfida imponendosi 8 a 6. Anche la ricezione ha dato torto a Perugia (29 vs 34%) mentre infine si registra una leggera prevalenza in attacco (52 vs 50%). Uladzislau Davyskiba è risultato migliore in campo con 16 punti, 2 aces ed il 67% in attacco.

La partita

Oltre che per il tecnico quella odierna è la passerella finale per Kamil Rychlicki, che lascerà i Block Devils destinazione Trento. Il primo break porta proprio la sua firma (6-1). Monza torna sotto con Maar, ma Giannelli ristabilisce subito le distanze (11-7). Galassi mura Leon e dimezza ancora (11-9), nuovo allungo Perugia con Semeniuk (15-11). Gli ospiti al servizio sono sempre insidiosi: quello di Kreling vale il 17-15, Semeniuk risponde con la stessa moneta ed è nuovamente +4 (19-15). E' di fatto una gara di aces: Davyskiba, con la complicità di Leon che battezza il pallone fuori, fa 19-17. Grozer sbaglia due volte e i Block Devils riprendono quota (21-17). La ricezione sulla battuta avversaria denuncia qualche falla, facendosi imbucare due volte da Galassi (21-20). Anastasi chiama time out e i suoi in pratica sono obbligati a giocare sul filo del rasoio, ma prima Leon, abile a risolvere uno scambio tanto lungo quanto convulso, e Semeniuk regalano ai bianconeri tre set point (24-21). Riesce a chiudere subito Leon con una bomba delle sue (25-21).

La Sir parte a rallenty nel secondo set subendo il break con il turno al servizio di Galassi (0-4). Se ne accorge Anastasi che arresta subilo gioco. Le cose non migliorano perchè Grozer trova il mani out dell'1-7. Entra Plotnytskyi per Leon e si fa subito notare (4-8), Galassi è indemoniato e allunga ancora (5-11). Ace di Giannelli (7-11), Maae e Grozer approfittano di una Perugia imprecisa (7-14). Ennesimo ace di Galassi per l'8-16, Grozer lo imita (9-18). Quelli di Monza le prendono davvero tutte e azzerano dunque ogni possibilità di rimonta. Galassi è scatenato dai nove metri (14-24), chiude Beretta in modo un po' strano (15-25).

Occorre obbligatoriamente ripartire bene e il muro di Semeniuk ne testimonia l'intenzione (2-0). Grozer spara out per il 5-2, ma quella brianzola è squadra tutt'altro che arrendevole: ancora un servizio vincente, stavolta di Maar, ed è 6-5. Ryclhicki risponde allo stesso modo (9-6), ma Semeniuk non trova il campo e sbaglia (9-8). Leon scarica tutta la sua potenza e fa 13-10. Incomprensione tra i giocatori ospiti e il divario cresce (15-11). Time out di Eccheli, a cui segue l'errore in attacco di Maar (16-11). I Block Devils hanno di nuovo ingranato la marcia giusta e lo dimostra il break chiuso dal bellissimo ace di Leon (22-14). Sei palle set con Solè (24-18), Plotnytskyi sfrutta la seconda con il mani out del 25-19.

Obbiettivo archiviare ed evitare ulteriori code. Leon inchioda per il 7-5, Russo infila in pipe il 9-6. Attenzione a non abbassare la guardia: il centrale si fa murare da Galassi (9-8), Maar trova l'ennesimo ace (10-10). Russo risponde per il 14-11, ma Grozer non è da meno (17-16). Semeniuk, dopo il time out, riporta Perugia ad una distanza importante (20-17), ma sul 23-20 Leon e Rychlicky si fanno murare costringendo i bianconeri al classico finale thriller. Giannelli sbaglia un'alzata e Monza ha la palla per il tie break (23-24); Davyskiba trova le mani del muro ed è l'incredibile 24-26.

Inevitabile dunque andare ancora avanti. Attimi di grande tensione: Colaci si becca il cartellino rosso per proteste in seguito ad un'invasione non fischiata e la situazione inizia a farsi difficile (3-5). Davyskiba trova il muro avversario ed è 3-6. A dimostrazione del nervosismo sempre più evidente la pipe di Solè sulla rete (4-8). Si va dunque al cambio di campo, con la generosa reazione di Leon e Russo (6-8). Il muro di Maar su Rychlicki la stronca senza pietà alcuna (7-11). Grozer si infortuna e deve uscire, ma la Vero Volley colleziona quattro match point con il mani out di Maar: il muro di Beretta su Solè fa sprofondare il PalaBarton nello sconforto più totale.