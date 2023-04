Playoff Superlega, per la Sir la disfatta è completa: Milano passa in quattro set e la estromette dalla lotta scudetto

E' opportuno partire dalla fine. Cade a terra l'ultimo pallone, la panchina bianconera cerca di "attaccarsi" ad un ultimo videocheck per fallo sulla linea centrale, ma è tutto inutile. L'Allianz Milano espugna in gara 5 il PalaBarton battendo 3-1 una Sir Safety Susa Perugia che continua ad essere lontana parente di quella ammirata prima della Coppa Italia (25-18, 21-25, 27-29, 23-25) e vola con pieno merito in semifinale. La novità è la seguente, vale a dire che il PalaBarton, stavolta, non la prende affatto bene. I 3500 presenti fischiano sonoramente i propri beniamini che a capo chino guadagnano gli spogliatoi. Fino a questo momento non era mai accaduto.

E dire che tutto era iniziato alla grande, con il primo set vinto senza grossi problemi. Che sono iniziati dopo: la squadra di Roberto Piazza ha tirato fuori l'orgoglio giocando con quel cuore e con quella determinazione che i Block Devis, dispiace sottolinearlo, non hanno messo in campo. Il prossimo ostacolo dei lombardi sarà Piacenza, autrice di un'altra incredibile rimonta sul taraflex di Modena.

E ora gli scenari che si aprono per gli uomini di Andrea Anastasi sono tutt'altro che benevoli: per la prima volta dopo sei stagioni di fila non sarà consentita la partecipazione alla Champions League e ci si dovrà giocare la qualificazione alla Challenge Cup nei playoff che assegneranno il quinto posto. Un fastidio di cui si sarebbe fatto volentieri a meno.

LE CIFRE - E' stato il servizio a spostare gli equilibri: Milano ha dominato nel fondamentale con 8 aces ad uno e ha sbagliato meno dell'avversario (21 a 23). Perugia ha avuto la meglio seppur di pochissimo in ricezione (44 vs 42%) mentre non è bastata una superiorità in attacco (50 vs 38%) e a muro (10 vs 6). MVP un indomito Yuki Ishikawa, 18 punti di cui 3 in battuta e il 54% in ricezione.

LA PARTITA - Leon siede in panchina nello schieramento iniziale, fiducia a Plotnytskyi. Gioca dall'inizio anche Herrera.

Squadre che partono contratte. con diversi errori al servizio da ambo le parti. Quello di Russo però mette in difficoltà la ricezione ospite e propizia la giocata di prima intenzione di Flavio per il 9-7. Semeniuk inchioda la pipe del 12-9 e Piazza chiama time out. Tutto inutile perchè Flavio stampa un murone su Melgarejo ed è 13-9. Loser dai nove metri dimezza (13-11), Herrera mura due volte di fila e ristabilisce le distanze (15-11). Copione che appare identico, ma il break firmato Semeniuk, Plotnytskyi, Herrera e Giannelli sistema tutto (21-14). L'errore al servizio di Ishikawa consegna il primo set ai Block Devils.

Scambio di colpi anche in avvio di seconda frazione, con il break di Semeniuk e Herrera (suo il muro dell'8-5). Time out Milano per tentare di spezzare il ritmo: Ishikawa gioca sul muro avversario (9-8), Semeniuk sbaglia (9-9), Porro indovina un ace incredibile (9-10) ed infine Melgarejo risolve uno scambio lungo (9-11). E' la serie che cambia tutto: Semeniuk non trova nuovamente il campo e Ishikawa realizza dai nove metri per il 10-14. Perugia non deve far altro che risalire la china e si riporta a contatto con l'errore di Piano (15-16). L'aggancio è di Semeniuk (19-19), ma dura poco: ancora Ishikawa infila una bomba clamorosa ed è 19-21. Quattro i set point, l'errore di Semeniuk in battuta determina il 21-25.

Tutto da rifare ma non è facile nemmeno ripartire. Ennesimo ace di Porro e tocco sotto di Loser per il 4-7; mani out di Melgarejo per il 7-9. Prova a rimediare Herrera con un ace (7-9), risponde con la stessa moneta Patry (9-12). Allarme rosso quando Ishikawa sfonda il muro per il 9-13; entra Leon al posto di un Plotnytskyi stanco e con Herrera Perugia si riporta sotto (18-19), il capitano va a sbattere contro il muro meneghino (18-20). Si fa nuovamente dura quando Ishikawa segna il 19-22, ma grazie a Flavio ed un errore di Patry è nuovamente parità (22-22). Perugia riuscirà addirittura a passare avanti con Herrera (23-22), Ishikawa rimanda il verdetto ai vantaggi (24-24). Anche qui accade di tutto, fino all'errore in attacco di Herrera del 27-29.

Più che mai spalle al muro la Sir deve reagire ma anche il quarto set non parte benissimo con due errori in attacco di Plotnytskyi (2-4). Herrera prova a dare nuova linfa (8-9), ma al secondo tentativo si incarta (8-11). Quelli di Milano le prendono proprio tutte, compresa la bordata di Zurdo, murata da Piano (10-14). Anche questa volta la rimonta riesce, chiusa da un errore di Mergarejo (15-15). Herrera gioca sul muro ed è sorpasso (16-15), Mergarejo non ci sente e dal fondo trova un servizio incredibile e Semeniuk mette ancora fuori (16-18). Ebadipour fa altrettanto ed è 20 pari. Due match point con Mergarejo (22-24), i lombardi sfruttano il secondo con Ishikawa e a nulla vale il videocheck chiesto da Anastasi per fallo sulla linea centrale. Il punto è regolarissimo e fa sprofondare il PalaBarton nella rabbia più totale.