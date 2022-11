Superlega, la Sir Safety Susa Perugia archivia Modena e guarda già alla prossima. Colaci: "Grande continuità nelle prestazioni"

Subito in palestra oggi pomeriggio la Sir Safety Susa Perugia.

Si sono spente da poco le luci del PalaBarton dopo la bella e netta vittoria in tre set dei Block Devils contro Modena, ma è già tempo di rimettersi in moto perché il calendario non concede sconti e domenica si scende di nuovo in campo a Cisterna per la nona di Superlega.

La squadra svolgerà una seduta di lavoro fisico e defaticante, domani subito partenza per la città pontina, prima tappa di un lungo viaggio che poi farà scalo a Duren in Germania per la terza giornata di Champions di martedì 29 novembre.

Tanti impegni dunque, ma morale certamente altissimo in casa Perugia. La vittoria convincente e gli applausi scroscianti del PalaBarton ieri sera spiegano alla perfezione l’ottimo momento della squadra che, pur utilizzando una rotazione di uomini praticamente ogni settimana, riesce sempre ad esprimere un gioco brillante e spettacolare ed al tempo stesso efficace. Scavando nella memoria delle prime regole matematiche studiate a scuola, cambiando l’ordine degli addendi la somma non cambia.

Il capitolo Modena si chiude con le parole del libero Massimo Colaci e del tecnico Andrea Anastasi.

“La cosa più importante a mio avviso è la continuità che stiamo avendo nelle prestazioni”, dice Colaci. “Quella di ieri era una partita importante che volevamo vincere, ma era comunque una partita all’interno di un campionato. Però mi è piaciuta molto la continuità che abbiamo messo oltre ovviamente ad una prestazione di rilievo. Abbiamo battuto molto bene, abbiamo tenuto bene in ricezione, a muro siamo andati molto molto bene ed il risultato rispecchia la nostra ottima prova un po’ in tutti i fondamentali. Cosa ci prendiamo dalla vittoria con Modena? Acquisiamo consapevolezza, ma pensiamo subito al domani. Domenica a Cisterna ci attende un altro match difficile, loro stanno disputando un ottimo campionato e giocheranno spensierati, dovremo prepararla al meglio”.

“Sono certamente soddisfatto della prestazione dei ragazzi”, chiosa Anastasi. “In questo periodo non è un segreto il fatto che stiamo programmando un lavoro fisico mirato per portare i giocatori al meglio della condizione al mondiale per club ricordandoci sempre, come ho detto più volte, che prima del mondiale la partita importante sarà quella di Duren. Devo dire che i ragazzi stanno bene, sono tutti coinvolti nel progetto perché sanno che avranno tutti la loro occasione. Alcuni di quelli che erano in panchina ieri sanno che giocheranno a Cisterna o Duren, sono consapevoli che avranno i loro spazi e restano quindi concentrati. Ieri ad esempio ha fatto benissimo Herrera. Gli avevo detto che avrebbe avuto spazio, si è preparato con grande meticolosità ed ha fatto una grande partita. Per non parlare di Seba (Solè, ndr) che è un titolare a tutti gli effetti. Sono felice per loro e la mia intenzione è di continuare con la metodica di ruotarli perché tutti devono essere coinvolti per essere anche felici di partecipare a questo progetto”.