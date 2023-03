Superlega, la Sir non si ferma e guarda al mercoledì di Champions. La gioia di Herrera: "Bellissimo giocare qui"

Subito al lavoro i Block Devils in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Berlin Recycling Volleys di mercoledì sera.

Andrea Anastasi ed i suoi ragazzi, all’indomani della bella e convincente vittoria contro la Cucine Lube Civitanova nell’ultima giornata di regular season di Superlega, si ritrovano oggi pomeriggio al PalaBarton per una seduta di lavoro fisico e tecnico. Dopodomani torna il palcoscenico internazionale, i bianconeri hanno l’occasione di accedere alla semifinale della massima competizione continentale riservata ai club e lo staff tecnico non vuole lasciare nulla al caso.

Morale ovviamente alto e figlio del successo di ieri sera contro i campioni d’Italia in carica della Lube.

Successo giunto al termine di una gara davvero ben giocata dalla Sir Safety Susa Perugia in un palasport gremito e festante.

Successo che porta la firma anche dell’Mvp Jesus Herrera:

“È stato bellissimo vincere ieri davanti ed un grande pubblico. Sono orgoglioso di far parte di una squadra come Perugia e sono contento della vittoria di ieri che è stata molto importante. Abbiamo chiuso la regular season senza sconfitte e speriamo di continuare così. La mia prova? Ogni volta che toccavo la palla andava tutto bene, è stato fantastico”.

I Block Devils hanno dunque chiuso la stagione regolare con 22 vittorie su 22 partite, impresa mai riuscita a nessuna squadra nell’era dei tre punti ed eguagliando dopo oltre 40 anni, il record della RobediKappa Torino nella stagione 1980-1981.

“Nell’80-81 io giocavo a Modena e ricordo perfettamente la grande Torino del prof. Silvano Prandi che per me è un’icona come allenatore”, dice Andrea Anastasi. “Il fatto di eguagliare il suo record mi riempie di felicità perché è un tecnico che stimo tanto. Per questo motivo dico che questo record è bello, poi per il resto sappiamo tutti perfettamente che non è sufficiente quanto fatto finora e che dovremo giocare duro nelle prossime gare”.

Anastasi ha avuto risposte importanti dai suoi giocatori e, restando alla Superlega, si proietta sulla serie dei quarti di finale che vedrà Perugia affrontare Milano.

“Sono felice perché i ragazzi stanno rispondendo tutti bene. Ieri ho cambiato ancora parte dei giocatori, quelli entrati erano freschi e si vedeva. Siamo preparati, consapevoli che sarà un playoff difficilissimo e che saranno tutte partite importanti dal punto di vista mentale. Ai quarti avremo Milano ed io quando affronto le squadre di Roberto Piazza sto sempre molto cauto perché è un grandissimo allenatore, molto esperto e che sa come muovere la sua squadra. In campionato con loro abbiamo fatto bene, ma non significa nulla. Dobbiamo stare concentrati e pensare ad ogni dettaglio. Mi piacciono le sfide e l’aria dei playoff, sono felice di iniziare a giocarli”.

