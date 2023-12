Superlega, la Sir pronta a difendere la corona mondiale

È scattata stamattina l’operazione Mondiale per Club per la Sir Sicoma Perugia.

Partenza di prima mattina per i Block Devils che, dopo il successo di ieri sera in Superlega al PalaBarton contro Cisterna, hanno intrapreso il lungo viaggio che li porterà a Bangalore in India dove dal 6 al 10 dicembre si gioca per il torneo che assegna il titolo iridato riservato ai club.

“Parte per l’India una squadra con una discreta identità”, dice il tecnico Angelo Lorenzetti. “Anche il match di ieri ci dice che dobbiamo e vogliamo migliorare. Abbiamo fatto un periodo dove le assenze si sono sentite non solo in partita, ma soprattutto in allenamento, però i ragazzi hanno fatto vedere che per lunghi tratti del match l’identità ce l’hanno”.

“Andiamo a Bangalore con l’idea di essere una squadra che comunque pretende da sé stessa, che va lì per potersela giocare nel migliore dei modi e per arrivare più in alto possibile”, aggiunge il centrale bianconero Davide Candellaro. “Sappiamo chi sono le nostre avversarie, sono composte da giocatori che hanno militato anche in Italia e che sono di assoluto livello. È chiaro che troveremo un ambiente nuovo in India, ma il nostro gruppo è composto da giocatori esperti che sanno adattarsi rapidamente”.