Superlega, pari per la Sir nel test con Macerata

Quarto allenamento congiunto oggi pomeriggio al PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils impattano 2-2 con la Banca Macerata, formazione di serie A3, mostrando ancora buoni segnali di crescita a meno di venti giorni dall’inizio della stagione.

Buoni segnali in particolare nei primi due set con percentuali offensive degne di nota, equilibrio tra le fasi e tra i reparti, atteggiamento sempre positivo e buone trame di gioco. Poi Lorenzetti dà un po’ di respiro ai più esperti operando delle rotazioni tra gli effettivi che giocoforza fanno calare un po’ il ritmo anche se i giovani non sfigurano affatto tenendo bene il campo.

Miglior realizzatore bianconero un Ben Tara in chiara crescita. L’opposto tunisino-polacco ne mette a terra 25 con 2 ace, 2 muri ed il 50% in attacco. Doppia cifra anche per Held che chiude con 12 punti con il 52% sotto rete tenendo bene anche in ricezione (67% di positiva), Solè termina a quota 7 con il 67% in primo tempo, Colaci comanda bene la seconda linea dei suoi (58% in ricezione).

Al termine dell’allenamento congiunto il commento del vice allenatore Massimiliano Giaccardi:

“Penso che la sfida di stasera sia stata quella di questa preseason dove fin dall’inizio c’è stata più fisicità nel senso che Macerata è stata molto presente in campo fin dai primi palloni e ce la siamo dovuta guadagnare. I primi due set sono stati belli combattuti, poi abbiamo fatto alcuni cambi ed è sceso un pochino il ritmo, però direi che è stata una buona prova di squadra. Una squadra nella quale gli esperti aiutano i giovani ed i giovani stanno facendo un grande lavoro per tenere alto il livello. Una squadra che lavora bene, con un atteggiamento buono e sempre propositivo, con dei giocatori che hanno voglia di mettersi in gioco. Questi allenamenti congiunti ci aiutano a dare variazione al ritmo, aiutano a far entrare l’agonismo e ci fanno vedere a che punto siamo con il lavoro”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA - BANCA MACERATA 2-2

Parziali: 26-24, 25-23, 20-25, 22-25

SIR SUSA VIM PERUGIA: Tesone, Ben Tara 25, Candellaro 6, Solè 7, Held 12, Fiori 1, Colaci (libero), Cassieri 1, Severini 2, Dionigi 4, Toscani (libero), Fossa. All. Lorenzetti.

BANCA MACERATA: Marsili 4, Casaro 11, Fall 4, Orazi 5, Zornetta 8, Lazzaretto 7, Gabbanelli (libero), Ravellino (libero), Pahor 1, Owusu, Penna 7, Sanfilippo 5, Scrollavezza 1, D’Amato 1. N.e.: Martusciello. All: Maurizio Castellano.

LE CIFRE – PERUGIA: 31 b.s., 4 ace, 51% ric. pos., 24% ric. prf., 48% att., 2 muri. MACERATA: 23 b.s., 5 ace, 50% ric. pos., 24% ric. prf., 45% att., 9 muri.