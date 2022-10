Volley Superlega, per la Sir Safety Susa Perugia scocca l'ora dell'esordio

PERUGIA – Si alza il rombo dei motori perché è in arrivo il semaforo verde della stagione!

Tutto pronto al PalaBarton per la prima stagionale della Sir Safety Susa Perugia che fa il suo esordio in Superlega affrontando domani pomeriggio tra le mura amiche la Vero Volley Monza.

Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 15:30.

Allenamento oggi pomeriggio per i Block Devils che domattina, visto l’orario anticipato del match, svolgeranno solo una seduta tattica in vista della partita. Anastasi, che torna a sedere su una panchina di Superlega a distanza di diciassette anni dall’ultima volta (era il 4 aprile 2005 a Cuneo), ha provato tante soluzioni tattiche differenti durante la preseason e deciderà solo all’ultimo il primo 6+1 stagionale. Al netto di possibili variazioni, è possibile ipotizzare uno starting seven con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Monza si presenta al PalaBarton priva del regista brasiliano Cachopa, vittima di un infortunio che lo terrà lontano dai campi alcuni mesi. Coach Eccheli lancerà pertanto dal fischio d’inizio il palleggiatore croato Visic in diagonale con il tedesco Grozer. Galassi e Beretta dovrebbero essere i centrali, Maar e Daviyskiba gli schiacciatori di posto quattro mentre a dirigere le operazioni in seconda linea ci sarà Federici.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 13:45. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 - A3 - B2 - B3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto sarà aperta la mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 sia per l’acquisto dei biglietti che per il ritiro degli abbonamenti stagionali per poi riaprire nel primissimo pomeriggio a partire dalle ore 13:15 solo per l’acquisto dei biglietti per il match.

PRECEDENTI

Ventisei i precedenti tra le due formazioni. Venti le vittorie della Sir Safety Susa Perugia, sei le affermazioni della Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 13 marzo nel match di ritorno della regular season 2021-2022 con vittoria dei bianconeri a Monza 1-3 (21-25, 32-30, 23-25, 22-25).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file della Vero Volley ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Carmine Fontana.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 15:30 Perugia-Monza sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Monza sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 10 di Umbria TV, nuova televisione ufficiale della Sir Safety Susa Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Solè, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Anastasi.

VERO VOLLEY MONZA: Visic-Grozer, Galassi-Beretta, Davyskiba-Maar, Federici libero. All. Eccheli.

Arbitri: Massimo Florian - Dominga Lot