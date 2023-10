Superlega, riparte l'avventura della Sir: domani al PalaBarton c'è Catania

“Prima dentro, gas a martello e andiamo!”

Parole in “prestito” da Guido Meda nei suoi mitici inizi di GP di motociclismo perché è in arrivo il semaforo verde della Superlega!

Tutto pronto al PalaBarton per la prima stagionale della Sir Susa Vim Perugia che fa il suo esordio in campionato affrontando domani sera a Pian di Massiano la Farmitalia Catania.

Fischio d’inizio e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv alle ore 20:00.

Allenamento tecnico oggi pomeriggio per i Block Devils, seduta video ed ultima rifinitura domattina poi ci sarà solo spazio per i tre punti in palio.

Lorenzetti, alla sua prima panchina ufficiale con Perugia, ha lavorato assiduamente con il suo staff per provare, nei pochissimi giorni a disposizione con la rosa al completo, diverse soluzioni tattiche per trovare la quadra migliore per il match di domani.

Difficile ipotizzare il primo 6+1 stagionale, è probabile che proprio le ultime sedute al palazzetto potranno essere decisive per la decisione finale. Al netto di possibili variazioni, è possibile ipotizzare uno starting seven con Giannelli in regia, il tunisino Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

“Sicuramente per me a livello emozionale sarà una bella domenica”, dice il coach Angelo Lorenzetti. “Quando metti una nuova casacca sei motivato, emozionato e voglioso di stabilire una relazione con il pubblico e con l’ambiente. Poi tutti sappiamo che le relazioni importanti arrivano con i risultati e con quello che si fa in campo. Domani affrontiamo Catania che è una neopromossa che però non giocherà da neopromossa a livello emotivo perché ha giocatori molto esperti, in primis il palleggiatore di cui tutti conoscono le qualità. Noi veniamo da una settimana di lavoro insieme dove il miglior giocatore, per così dire, è stata la confusione e sinceramente tanto diverso non poteva essere. Abbiamo però dei ragazzi che vengono da un’estate importante e quindi, al di là del sistema di gioco, chiederò loro di mostrare le loro abilità. Il “nuovo” PalaBarton? Riempire il palazzetto sarà una bella sfida. Abbiamo un impianto più grande e con più posti, siamo convinti che Perugia risponderà come sempre bene”.

La Farmitalia Catania si presenta al PalaBarton con il grande entusiasmo della prima assoluta in Superlega ed anche con l’intenzione di giocarsi subito tutte le proprie carte per tornare alle pendici dell’Etna con i primi punti stagionali. Coach Douglas valuterà naturalmente la condizione generale dei suoi uomini e potrebbe lanciare al fischio d’inizio la formazione con Orduna in regia ed in diagonale con il bomber austriaco Buchegger, Tondo ed il serbo Masulovic al centro della rete, Randazzo e l’iraniano Manavi schiacciatori di posto quattro e Cavaccini a dirigere le operazioni in seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 18:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione sarà situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 15:00 sia per l’acquisto dei biglietti che per il ritiro degli abbonamenti stagionali.

PRECEDENTI

Primo confronto assoluto tra Perugia e Catania nella storia delle due società.

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra Sir Susa Vim Perugia e Farmitalia Catania.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Catania sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Carmine Fontana.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani per Perugia-Catania sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Catania sarà trasmessa in replica martedì alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 torna con la prima puntata “Golden Set”, l’appuntamento settimanale con il format di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata sempre alla collaudata coppia formata da Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio i due centrali della Sir Susa Vim Perugia Roberto Russo e Davide Candellaro.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Leon-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

FARMITALIA CATANIA: Orduna-Buchegger, Tondo-Masulovic, Randazzo-Manavi, Cavaccini libero. All. Douglas.

Arbitri: Massimiliano Giardini - Alessandro Cerra