Superlega, la Sir Safety Susa Perugia attesa da un'intensa settimana di allenamenti

Ha ripreso ieri il suo lavoro al PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia.

Un nuovo ciclo settimanale iniziato ieri con una doppia seduta fisica e tecnica e che prosegue oggi pomeriggio con un altro allenamento tecnico programmato sul campo centrale dell’impianto di Pian di Massiano. Rosa al completo a disposizione per coach Anastasi ed il suo staff che proseguiranno con un ritmo cadenzato andando a toccare gli aspetti e le situazioni di gioco che necessitano di oliare i meccanismi e svilupperanno al tempo stesso la preparazione in vista del prossimo incontro in calendario, il big match di domenica pomeriggio a Trento dove, con inizio alle ore 18:30 e davanti alle telecamere di Raisport, si scontreranno le prime due della classifica di Superlega. Sarà quella di domenica la cinquantunesima sfida tra le due formazioni (27 vittorie di Perugia, 23 di Trento nei 50 precedenti) e la quarta stagionale dopo la semifinale di Supercoppa a Cagliari vinta dai Block Devils al tie break, il match d’andata del PalaBarton conquistato dagli uomini di Anastasi in quattro set e la finale del Mondiale per Club a Betim in Brasile che ha visto uscire vincitori i bianconeri ancora con il punteggio di 3-1.

Il menù settimanale prevede a seguire doppia seduta mercoledì per curare sia la parte tecnica che quella atletica, un giorno di scarico giovedì ed ancora doppia seduta venerdì. Sabato mattina analisi tattica ed ancora lavoro tecnico prima della partenza nel primo pomeriggio alla volta di Trento.

DEFINITA LA PROGRAMMAZIONE DELLE ULTIME TRE GIORNATE DI SUPERLEGA

Diramata ieri sera dalla Lega Pallavolo Serie A la programmazione delle ultime tre giornate di regular season di Superlega. Per quello che riguarda la Sir Safety Susa Perugia, i Block Devils anticipano alle ore 15:30 di domenica 19 febbraio il match casalingo contro la Top Volley Cisterna. Domenica 5 marzo penultima fatica di campionato in casa della Gioiella Prisma Taranto alle ore 18:00 mentre domenica 12 marzo è in programma l’ultima giornata con il big match del PalaBarton contro la Cucine Lube Civitanova che andrà in scena alle ore 18:00 con diretta TV su Raisport.

COLACI E PICCINELLI OSPITI STASERA A GOLDEN SET

Torna il consueto appuntamento settimanale del martedì sera con “Golden Set”, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da Federica Monarchi e Marco Cruciani in onda su Umbria TV appunto tutti i martedì alle ore 21:30. Ospiti in studio per la puntata in diretta di stasera i due liberi della formazione bianconera Massimo Colaci ed Alessandro Piccinelli.