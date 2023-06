Superlega, la Sir Safety Susa chiude il roster con Alessandro Toscani

La gavetta, soprattutto in serie A2, è stata dura ma alla fine ne è valsa la pena. Per Alessandro Toscani, classe 1998, originario di Ortona (Chieti), sarà la prima esperienza in A1 e andrà a ricoprire il ruolo di vice Colaci, sostituendo così in un roster oramai completato Alessandro Piccinelli, congedato nei giorni scorsi dal club di Pian Di Massiano.

Tra le sue doti spiccano una ricezione e una difesa efficace in una carriera dunque caratterizzata da dieci stagioni nella seconda serie nazionale (sette ad Ortona, una a Reggio Emilia, una a Castellana Grotte e l’ultima appena terminata a Bergamo).

Le prime impressioni

"Quando c’è stata la possibilità di Perugia ero felicissimo - ammette l'ultimo arrivato in casa bianconera - Non capita tutti i giorni di essere chiamati da società del genere tra le più importanti in Italia e nel mondo. Dopo tanti anni in serie A2 sta per arrivare il mio primo anno in Superlega e sono veramente contento, ma anche curioso di vedere il livello e la differenza con l’A2, non vedo l’ora di iniziare".

In panchina ci sarà Angelo Lorenzetti, un vero maestro al pari di Colaci nel ruolo: "L’arrivo di Lorenzetti rappresenta un ulteriore step in avanti. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare, di seguire i consigli dell’allenatore e dei compagni che sono tutti atleti di livello mondiale e di provare a tenere il livello della Superlega che è ben diverso da quello dell’A2 sia come fisicità che come velocità di palla. Massimo Colaci? È un grande libero, bravissimo, esperto, che non ha certo bisogno di presentazioni. Ha giocato tanti anni in grandi club ed in nazionale, lo reputo ancora uno tra i migliori liberi in circolazione. Cercherò di sfruttare tutti i suoi consigli e di apprendere da lui in ogni allenamento".

La rosa 2023/24 della Sir

Palleggiatori: Simone Giannelli (confermato), Gregor Ropret (confermato)

Opposti: Wassim Ben Tara (Stal Nysa, POL), Jesus Herrera (confermato)

Centrali: Roberto Russo (confermato), Flavio Gualberto (confermato), Sebastian Solè (confermato), Davide Candellaro (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, A2)

Schiacciatori: Wilfredo Leon (confermato), Kamil Semaniuk (confermato), Oleh Plotnytskyi (confermato), Tim Held (Agnelli Tipiesse Bergamo, A2)

Liberi: Massimo Colaci (confermato), Alessandro Toscani (Agnelli Tipiesse Bergamo, A2).

Allenatore: Angelo Lorenzetti (Itas Trentino, SL)

Vice allenatore: Massimiliano Giaccardi (Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo, A2)

Assistente allenatore: Andrea Piacentini (confermato)

Preparatore Atletico: Sebastian Carotti (Valsa Group Modena, SL)

Scout: Francesco Monopoli (confermato)