Superlega, prima trasferta per la Sir Safety Susa Perugia. Rychlicki: "Vogliamo vincere"

PERUGIA – Due giorno alla seconda di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia.

Rush finale dell’avvicinamento al match per i Block Devils che oggi pomeriggio e domattina svolgeranno le ultime sedute di lavoro tecnico e di studio tattico al PalaBarton prima della partenza domani nel secondo pomeriggio alla volta di Siena dove domenica, al PalaEstra, affronteranno i padroni di casa della Emma Villas Aubay.

Settimana molto proficua quella che giunge al termine per Anastasi ed i suoi ragazzi. Il coach bianconero ha spinto molto sul lavoro di squadra, per dare sempre maggior sicurezza in campo ai giocatori, ed ha provato diverse soluzioni di ordine tattico e di rotazione degli uomini per oliare al meglio tutte le frecce a disposizione nella propria faretra. La profondità della rosa consente ad Anastasi diversi sestetti intercambiabili ed è probabile che quello di partenza a Siena verrà deciso solo in prossimità della partita.

La presentazione della sfida contro la compagine toscana nelle parole dell’opposto lussemburghese Kamil Rychlicki:

"Affrontiamo una squadra che torna quest'anno in Superlega e contro la quale abbiamo fatto alcune amichevoli in precampionato. La stiamo studiando per conoscerla meglio sotto l'aspetto tattico anche se i giocatori di Siena li conosciamo bene. Andiamo là per fare una buona prestazione a livello di gioco e prenderci i tre punti in palio. La nostra condizione? Mi sembra che stiamo iniziando ad averla buona. In questo periodo della stagione non abbiamo impegni infrasettimanali e questo ci consente di focalizzarci sulle nostre prestazioni a livello di gioco e di lavorare al meglio per mettere benzina nel motore".