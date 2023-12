Mondiale per Club, la Sir fa due su due e va in semifinale

L'avversario, sulla carta, era di quelli abbordabili ma per un posto in semifinale serviva una vittoria. La Sir Susa Vim Perugia non solo ha conquistato il traguardo, per giunta in scioltezza, ma anche il primo posto nel gruppo A del campionato mondiale per squadre di club in corso di svolgimento a Bangalore (India).

Dopo i brasiliani del Minas, battuti all'esordio in maniera netta, anche i padroni di casa del Ahmedabad Defenders non hanno avuto scampo, con gli uomini di Angelo Lorenzetti che hanno replicato il punteggio ottenuto appena ventiquattro ore fa. Troppo netta la differenza tra le due squadre, venuta fuori sin dalle prime battute.

Non c'è tempo però di rilassarsi: i Block Devils già domani alle ore 12:30 ora italiana si giocheranno un posto in finale. Il prossimo ostacolo è di quelli tutt'altro che agevoli, vale a dire quell'Halbank di Ankara guidato da una vecchia conoscenza nonchè amico della società di Gino Sirci, coach Boban Kovac, e che annovera nel suo organico gente come Earvin Ngapeth e Nimir Abdel Aziz. Superfluo aggiungere che per avere chance di riportare a casa la Coppa servirà una prova perfetta o quasi.

La partita

Lorenzetti attua del turnover mandando in campo Herrera per Ben Tara nei sette di partenza.

L'equilibrio, seppur labile, viene spezzato da Herrera in attacco e a muro (8-5). Il cubano non fallisce l'opportunità di allungare ed è 19-13. Ace di Plotnytskyi per il 24-17, Semeniuk sfrutta la seconda delle due palle set (25-18).

Obbiettivo per i bianconeri è spendere meno energie possibili in vista di un match, quello di domani, che si preannuncia durissimo. Semeniuk ed Herrera, ben assistiti da Ropret, portano Perugia sul 7-3. Lorenzetti getta nella mischia un po' tutti ma il livello di gioco non cala, ad eccezione di una fase in cui qualche errore di troppo riportano i Defenders sul 19-17. Held in parallela fa 22-18 mentre l'ace di Flavio varrà il due a zero nel conto dei set (25-18).

Herrera è incontenibile anche nel terzo parziale (9-3); il muro di Flavio rende il divario oramai incolmabile (14-5). Di Herrera il punto della vittoria (25-11).

I commenti dei protagonisti

Lo schiacciatore Tim Held commenta così a fine gara: "Stasera c’è stato un po’ di turnover soprattutto per far entrare tutti in ritmo. Abbiamo una rosa lunga e c’è bisogno del contributo di tutti. Domani ci aspetta una grande sfida. L’HalkBank ha tanti campioni di alto livello e sarà un match molto tosto. Dobbiamo arrivare in campo con le idee chiare e pronti alla sfida, sarà sicuramente una partita bellissima".

Il tabellino

SIR SUSA VIM PERUGIA - AHMEDABAD DEFENDERS 3-0

Parziali: 25-18, 25-18, 25-11

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 17, Flavio 5, Solè 4, Plotnytskyi 9, Semeniuk 5, Colaci (libero), Ropret, Candellaro 2, Held 6, Toscani (libero). N.e.: Ben Tara, Russo, Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

AHMEDABAD DEFENDERS: Appavu 1, Ramaswamy 6, Rai 2, Lakshmipuram 6, Senica 3, Balwan 6, Ramamoorthy (libero), Tamilvanan (libero), Subramaniyam, Mohan, Ullah. N.e.: Sahaya, Patel, Shetty. All. Dakshinamoorthy, vice all. Malik.

Arbitri: Shin Muranaka - Wim Cambre

LE CIFRE – PERUGIA: 18 b.s., 4 ace, 62% ric. pos., 44% ric. prf., 69% att., 4 muri. AHMEDABAD: 15 b.s., 0 ace, 46% ric. pos., 20% ric. prf., 40% att., 3 muri.