Supercoppa, la Sir Susa Vim Perugia è ancora in finale

Non più tardi di quarantotto ore fa, esattamente dopo che è caduto l'ultimo pallone della trasferta di Monza, valida per la seconda di campionato, Angelo Lorenzetti aveva espresso non poche perplessità sul livello di gioco messo in campo dai suoi ragazzi. Si può dire che oggi, dal secondo set in poi, queste possano ritenersi dissipate almeno in parte. La Sir Susa Vim Perugia, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana in corso di svolgimento a Biella, ha offerto un'importante prova di forza, andando a sconfiggere per tre set ad uno l'Itas Trentino, che si presentava all'appuntamento con lo scudetto sul petto.

I Block Devils non hanno avuto un buon approccio alla partita, poi successivamente hanno preso le misure all'avversario riuscendo ad esercitare una supremazia pressochè costante, malgrado qualche problema fisico manifestatosi in corso d'opera. Oleh Plotnytskyi, uno dei protagonisti, ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto a lasciare in campo: la sostituzione con Leon potrebbe essere avvenuta per mero scopo precauzionale, ma ad oggi è impossibile capire se sarà in grado di giocare la finale. La fortuna di questa squadra è avere giocatori intercambiabili e Wilfredo Leon, che aveva iniziato da titolare per poi trascorrere il secondo ed il terzo set in panchina, ha svolto in pieno il suo dovere.

Ci sarà poco tempo per godersi questa bella prestazione: i bianconeri andranno a caccia, da detentori, del quinto titolo della sua storia. Appuntamento con l'ultimo atto domani a partire dalle ore 17.

La partita

L'avvio è il peggiore possibile. I Block Devils, sul turno al servizio di Kozamernik, palesano subito evidenti difficoltà in ricezione e vanno sotto 9-1. Entra Plotnytiskyi che una sorta di scossa riesce a darla (9-4), ma Podrascanin, da vecchia volpe qual'è, alza spesso e volentieri il muro facendo riprendere quota ai suoi (12-4). L'andamento resta costante, poi Solè e Leon provano a costruire un accenno di rimonta dimezzando il ritardo (23-19). Niente da fare, perchè i campioni d'Italia riusciranno a chiudere sul 25-20.

Perugia è chiamata ad una reazione immediata: protagonista dell'avvio del secondo set è Ben Tara (5-8). Inizia a funzionare anche il servizio, lo indovina Semeniuk per il 7-12. Soli chiama time out ma non basta: Plotnytskyi sfonda il muro avversario ed è 8-14. Podrascanin, a muro prova a dare un segnale (12-16). Semeniuk però ristabilisce prontamente le distanze (12-18). Nelli dimezza ancora il ritardo (15-18), la murata di Solè però è fondamentale (16-22). I Block Devils hanno il braccino quando Kozamernik colpisce per il 19-22, Plotnytskyi porta però la missione a termine. 22-25 e giochi in parità.

Michieletto, a muro su Ben Tara, lancia il primo sprint (3-1), Flavio risponde a dovere (4-4). Rychlicki è indemoniato e realizza l'ace dell'11-8, Plotnytskyi e un attacco out di Michieletto ripristinano la parità (12-12). Inizia una lunga fase punto a punto, fino a che non si registra il brutto errore in pipe di Flavio, che manda Trento sul 20-18. A rimediare Plotnytskyi dai nove metri (21-21). A decidere tutto è la mossa di Lorenzetti di spedire nuovamente Leon in battuta: il suo ace è da favola (22-24). Solè sfrutta la seconda palla set: 23-25 e Perugia che passa in vantaggio.

Si riparte senza Plotnytskyi, costretto ad arrendersi per un problema al ginocchio; Leon entra e fa ace (3-5). Rychlicki riesce a pareggiare di mestiere (5-5), Semeniuk stampa il muro del 5-7. Anche Ben Tara è ispirato e con la sua battuta fa 6-9. Il capitano si accende ed inizia a vestire i panni del vero trascinatore: dal suo turno al servizio derivano i colpi pesantissimi di Semeniuk e Ben Tara (10-17). Sei sono i match point: Michieletto spara sulla rete per il 18-25. Perugia è ancora in finale.