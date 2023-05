Playoff Challenge, la Sir Safety Susa Perugia piega di gran carriera i giovani della Valsa Group Modena e va in finale

Sono passate poco meno di due settimane e le due squadre si erano già affrontate nella fase a gironi di questi Playoff Challenge. Il risultato era stato di 3-0 con la Valsa Group Modena che, seppur infarcita di giovani, qualche grattacapo lo aveva creato. Questa volta i canarini non sono riusciti ad opporre la minima resistenza incassando sì lo stesso risultato ma cedendo in modo netto ed inequivocabile (25-18, 25-12, 25-17).

I Block Devils, protagonisti di una partita dominata dall'inizio alla fine, accedono dunque alla finale che assegnerà un posto nella terza competizione europea e avranno, per via del miglior piazzamento ottenuto nel girone a cinque, il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 20:30.

Una nota finale per Andrea Giani è d'obbligo: il tecnico della squadra gialloblù, a cui non è bastato vincere la Coppa Cev per conservare il posto, era alla sua ultima partita su questa panchina essendo stato silurato dalla dirigenza malgrado la sua conferma fosse scontata e si è congedato con l'onore delle armi e tra gli applausi dei suoi tifosi che mai hanno fatto mancare il loro affetto. Per Modena il futuro è già domani mentre per i Block Devils bisognerà attendere ancora qualche giorno.

LE CIFRE

Si può dire che per la Sir sia stata quasi una passeggiata, come dimostrano i numeri. A partire dal servizio, la cui sfida è stata stravinta dai bianconeri (10 aces a 0). Bene anche la ricezione (62 vs 44%), l'attacco (59 vs 40%), ed il muro (7 vs 3). Trascinatore ed MVP è Kamil Semeniuk, a segno 13 volte di cui ben 5 in battuta. Buono anche il 57% in fase offensiva.

LA PARTITA

Flavio ed Herrera dall'inizio per cercare di scardinare da subito il dispositivo modenese. L'inizio è equilibrato, poi un un errore in attacco di Sala e un diagonale di Herrera sporcato dalle mani del muro determinano il primo break della gara. Russo non è altrettanto preciso e il punteggio torna in bilico (11-10). Leon ristabilisce prontamente le distanze (14-11) ma sono le giocate di Flavio e Semeniuk (due ace in fila per il polacco) a causare il 19-13. Herrera dai nove metri sfonda (23-16), la pipe di Russo regala il primo set a Perugia (23-18).

Evidente è la volontà di accelerare: gli ace di Flavio ed Herrera, inframmezzati dalla tipica giocata in diagonale di Leon, portano subito i Block Devils sul 4-1. Il servizio di Giannelli, erroneamente battezzato fuori dai modenesi, è vincente (8-4) ed è l'inizio di una fuga che culminerà con un altro ace, ancora di Herrera (14-7). Il time out di Giani non placa la sete dei bianconeri, che continuano a martellare con Semeniuk (18-8). Arginare quest'onda è impossibile per i pur volenterosi giovani gialloblù: il vantaggio arriva sul +13 (24-11) con la bomba di Semeniuk, chiude il servizio errato di Stankovic per un altisonante 25-12.

Terzo set che vede un tentativo di allungo di Perugia con l'errore in attacco di Pope (4-2). Sala rimedia (5-5), Flavio a muro ristabilisce il divario (7-5). Nuovo aggancio Modena con l'errore di Herrera (7-7), due ace di fila di Semeniuk tentano di rimettere le cose a posto (10-7), Herrera non trova il campo avversario e permette agli emiliani di riavvicinarsi (10-9). Di prolungare il match nessuno ne vuol sapere: il muro di Giannelli ed il mani out di Herrera rispediscono l'avversario a distanza di sicurezza (17-12). Sala sbaglia e regala sette match point alla Sir: Salsi non riesce a far meglio del compagno ed il match dunque termina qui.