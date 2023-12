Mondiale per Club, la Sir Susa Vim Perugia stronca l'Halkbank ed è nuovamente in finale

Era probabilmente l'ostacolo più temuto ma la Sir Susa Vim Perugia, con grandissima abilità, lo ha rimosso. L'Halkbank di Ankara, squadra allenata dall'ex Boban Kovac e guidato sul rettangolo di gioco da campioni come Earvin Ngapeth e Nimir Abdel Aziz, nulla ha potuto contro i Block Devils, autori di una prestazione davvero di grande livello, probabilmente la migliore della stagione almeno fino a questo momento.

Il risultato finale di 3-0, il terzo consecutivo da quando è iniziato il Mondiale per Club 2023, non fa che certificare, oltre che una crescita continua di questo gruppo (ancora non al completo date le assenze, che a questo punto perdureranno fino al termine della competizione, di Russo e Leon), che partita dopo partita prende coscienza delle proprie qualità soprattutto dal punto di vista della compattezza. Set come il terzo, terminato 31-29, non si porta a casa se mancano componenti come queste.

Per il resto il match è stato chiaramente dominato dai bianconeri, abili a limitare al massimo le bocche di fuoco della compagine turca. Il tutto non può che contribuire a far crescere a dismisura l'autostima di questo gruppo, chiamato ora a difendere il titolo domani alle ore 16 nell'ultimo atto della manifestazione iridata. L'avversario scaturirà dall'altra semifinale, ancora in corso di svolgimento, che vede affrontarsi i brasiliani del Minas e i giapponesi del Suntory Sunbirds. Entrambi da non sottovalutare.

