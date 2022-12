Coppa Italia, la schiacciasassi Sir non si ferma: è ancora final four con il 3-0 a Cisterna

Come un orologio svizzero. Già, perchè togliere concentrazione alla Sir Safety Susa Perugia di questi tempi è davvero un'impresa titanica, per tutti. Andrea Anastasi qualche giorno fa era stato sincero: la preparazione di quest'ultimo periodo era incentrata sul dentro o fuori dei quarti di Coppa Italia contro la Top Volley Cisterna e, brividi finali a parte, la missione è compiuta alla grande. Il 3-0 sugli uomini allenati da Luca Soli (25-18, 25-18 e 25-23), oltre a certificare la ventiquattresima vittoria di fila, roba da far tremare i polsi, permette ai Block Devils di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno a Bologna nella final four di Roma in programma il 25 e 26 febbraio 2023. E ci arriveranno, come naturale che sia, da favoriti assoluti.

LE CIFRE -

LA PARTITA - Perugia, che scende in campo con la novità Flavio, parte contratta: l'ace di Baranovicz e l'attacco preciso di Zingel determinano lo 0-3. Reazione immediata con il break firmato Rychlicki - Leon (5-4). Ricezione bianconera un po' affannosa e Zingel, dai nove metri, trova il 5-6. Altra serie vincente con Giannelli e Russo che alzano il muro (10-7). Soli chiama il time out ma non serve: ancora Russo mura per l'11-7. Cisterna rientra con un altro ace di Baraniovicz (13-11), Djuric però non è altrettanto preciso (16-12). La pressione dei padroni di casa è costante e per i pur volenterosi pontini non c'è scampo: sette solo i set ball, si chiude con una battuta di Bayram terminata sulla rete (25-18).

Si torna in campo con Leon che martella subito al servizio (2-0), mentre Semeniuk mura subito bene (5-1). Cisterna prova ad opporsi, ma l'ace di Rychlicki spegne le sue velleità (10-5). Anche Russo realizza con analoga modalità (14-8); il vantaggio cresce di azione in azione e Semeniuk consegna a Perugia ben sei palle set: viene sfruttata la prima con l'attacco out di Dirlic (25-18).

Cisterna è obbligata a replicare e ci prova con Zingel e un attacco impreciso di Semeniuk (0-2). Anche questa volta la reazione di Perugia è veemente: chiude il break dal fondo un incontenibile Rychlicki (11-7). Time out Cisterna e Bayram è millimetrico dai nove metri (11-9). Due ace consecutivi di Leon, il secondo di 132 km orari, fanno 14-9. L'ex Kaliberda riporta sotto i suoi (15-12), Dirlic manda sull'asticella e le distanza vengono prontamente ristabilite (18-13). Bayram sbaglia ancora e amplia ulteriormente la forbice (21-15). Orgoglio laziale con il mani out di Kaliberda (22-19) e con il successivo muro di Dirlic (22-20); Anastasi saggiamente richiede la sospensione del gioco, ma Rossi è ancora abile sottorete e si rischia di giocare punto a punto (22-21). Risolve, con due giocate da fuoriclasse autentico, Giannelli (24-21). Qualche imprecisione rimette ancora in gioco gli ospiti, ma a fugare ogni dubbio è l'errore al servizio di Dirlic (25-23).