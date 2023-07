Superlega, grande festa al Poggio del Sole per i successi della Sir

Un rito che oramai è diventata consuetudine, da sei anni a questa parte. L'amaro calice bevuto nel finale di stagione, che è addiruttura costato la partecipazione alle competizioni europee, non ha certo tolto alla Sir Susa Vim Perugia la voglia di festeggiare. Già, perchè quanto di buono fatto durante la stagione non può certamente passare inosservato: nella bacheca bianconera sono finite la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club. Certamente non roba da poco.

Non cambia dunque l'abitudine, quella di vincere, per questa società e non cambia nemmeno l'usanza di scegliere il Poggio Del Sole, suggestivo ristorante situato a Cenerente, per festeggiare. Naturalmente con uno sguardo rivolto a futuro.

Anche questa volta la struttura ha fatto registrare il tutto esaurito: tra i trecento presenti circa c'erano tifosi, sponsor, organi di stampa e naturalmente alcuni dei protagonisti e degli addetti ai lavori. Si parla nella fattispecie del nuovo allenatore Angelo Lorenzetti e del presidente Gino Sirci.

La serata attesa

Tra ottimo cibo e la voglia di stare insieme non sono mancati ovviamente gli spunti di riflessione per l'annata che verrà. Il primo proviene da Lorenzetti, che questi due trofei contro Perugia (in semifinale la Supercoppa e in finale il Mondiale) li ha persi quando era ancora alla guida di Trento: "Non sono state vittorie gratuite perchè siete passati da un buchetto stretto stretto. Sembrava infatti che Civitanova potesse vincere la Supercoppa ed in Brasile secondo me stavamo esprimendo il gioco migliore. Due non è un numero scarso, si può però certamente migliorare". Un ruolo importante lo giocheranno anche coloro che saranno sugli spalti: "I tifosi sia in campo che durante la settimana sono una componente fondamentale. Le parole sui social arrivano. Noi giochiamo e voi parlate e bisogna farlo molto bene per vincere". Tra le qualità del tecnico di Fano c'è anche quella di saper ascoltare: "Ne sono assolutamente convinto che debba essere così". C'è anche da prendere spunto altrove per potersi migliorare: "Perugia negli ultimi anni ha dominato la scena assieme a Civitanova. Bisogna anche imparare da altre realtà che hanno vinto tanto e si sono fatte male con le parole. Questa giornata dà valore alla vittoria, perché la ottiene solo una. Ciò però non toglie che chi arriva secondo o terzo non abbia comunque fatto una gran cosa. Il tutto in un contesto assai competitivo".

Sirci spiega qual'è la vera novità di questa stagione oramai alle porte: "Perugia, chiamandosi Sir Susa Vim, sarà rappresentata da tre marchi. Il che non è certamente una novità perchè anche a Trento era accaduto anni addietro. Questa è sicuramente una grande notizia poichè attorno a questa società c'è grande fermento, voglia di presenziare ed essere protagonisti. Gli imprenditori vogliono costruire una leggenda in Umbria". Il presidente illustra le motivazione che hanno indotto i Block Devils a questo passo: "La riforma dello sport prevede che i pallavolisti debbano essere trattati come dipendenti. Avremo 550 mila euro in più sul budget e sforeremo i 7 milioni ma questi soldi vanno finanziati. La Vim dunque ha deciso di scendere in campo. Spero che questa operazione, volta al virtuosismo di questa società, sia compresa da tutti. Vogliamo festeggiare altri trofei".

Proprio su quest'ultimo tema la parola torna al tecnico. L'obbiettivo principale sarà riconquistare lo scudetto e la corsa inizierà dal match interno contro Catania: "Sarà molto bello questo step. Stare punto a punto contro avversari meno forti è un bello stato di salute. Ci attende una partita complicata, anche perchè da quel giorno si inizia a preparare la coppa Italia. Avremo una stagione tutta italiana e ricordiamoci che lo scudetto vale tanto. Lavoreremo sin dal primo giorno per quello".

Tuttavia Sirci spera che non si giochi soltanto tra i confini nazionali: "Mondiale per Club? Se ci richiamano ci andiamo in macchina. Vincerlo ci darebbe una botta mediatica incredibile".

A fargli eco Lorenzetti: "Spero di poter partecipare e che gli effetti siano analoghi di quelli riscontrati a Trento. Del resto per imparare a giocare devi giocare. Con 4-5 partite di fila è possibile farlo". Poi sulla sua metodologia di lavoro: "Ci sarà bisogno di ruoli ben precisi. Chiariremo quelli che saranno i titolari, se poi le scelte dovessero cambiare a stagione in corso dovrò comunicarlo. Una partita in 12 non si può giocare. Chi è titolare dovrà chiedersi perché lo sarà e cosa viene chiesto. Questo non significa che non possa esserci turnover, ma il rincalzo deve essere pronto a sostituire chi non è al meglio". Infine, su quanto accaduto sul finale di stagione: "Bisognerà sicuramente parlare dello scorso anno, ma poi guardare avanti. Nessuno saprà mai cosa è successo. È un qualcosa di violento verso lo sport".