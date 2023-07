Superlega, la Sir conosce il suo cammino in campionato: si parte in casa con Catania

Comincia dal PalaBarton il nuovo lungo viaggio della Sir Susa Vim Perugia!

Stilati oggi pomeriggio a Bologna i calendari del 79° campionato di Superlega Credem Banca nell’evento conclusivo della tre giorni del Volley Mercato condotto dal giornalista di Raisport Maurizio Colantoni con le incursioni canore dell’artista Giò di Tonno di fronte ad una numerosa platea ed a tutte le più alte cariche istituzionali e societarie. Presente ovviamente al gran completo la Sir Susa Vim Perugia con il presidente Gino Sirci, che ha ritirato il gonfalone per la Supercoppa Italiana ed il premio per il Mondiale per Club conquistati la passata stagione, accompagnato dal direttore sportivo Goran Vujevic e dal direttore generale Bino Rizzuto.

Definito il percorso dei Block Devils di Angelo Lorenzetti che parte domenica 22 ottobre tra le mura amiche dell’impianto di Pian di Massiano contro la Farmitalia Catania.

Una stagione molto compressa ed un cammino tutto sommato omogeneo e certamente impegnativo quello dei bianconeri che vivrà di alcuni momenti sulla carta clou come l’accoppiata terza/quarta giornata con le sfide con Civitanova e poi Modena, la sesta giornata con il match con Piacenza e le ultime due della regular season quando i Block Devils se la vedranno con i campioni in carica di Trento ed a seguire con Milano.

Passando agli eventi, la Del Monte®Supercoppa Italiana (trofeo che i Block Devils detengono) si disputerà martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre in sede da definire e con le semifinali che saranno Trento-Perugia e Civitanova-Piacenza.

Per quanto riguarda invece la Del Monte®Coppa Italia consueta formula che prevede l’accesso ai quarti di finale (in programma il 2-3 gennaio) per le prime otto del girone di andata con la Final Four nel weekend del 27 e 28 gennaio.

Sul calendario il commento del tecnico Angelo Lorenzetti:

“Ai ragazzi in palestra dico sempre che pallavolo non ti aspetta perché è uno sport che va veloce. E per la Superlega vale lo stesso, non ti aspetta. Bisognerà quindi partire forte con le prime quattro giornate che saranno sicuramente molto impegnative. Al di là di questo, oggi è importante sottolineare il fatto che con il nuovo calendario inizia la nuova stagione ed il nostro focus da oggi va orientato sul campionato. Sono contento di esordire in casa. Per far recuperare più possibile i nostri nazionali, non faremo amichevoli precampionato per cui giocare in casa ci darà un giorno in più di lavoro. Poi per me sarà il debutto a Perugia con Perugia. Dico sempre che un nuovo inizio è sempre una magia, quel giorno li sono sicuro lo sarà e spero di condividere le emozioni che vivrò con i nostri tifosi”.

Questo il cammino completo dei Block Devils in Superlega:

1a giornata Perugia - Catania and. 22.10.23 rit. 30.12.23

2a giornata Monza - Perugia and. 29.10.23 rit. 7.1.24

3a giornata Civitanova - Perugia and. 5.11.23 rit. 14.1.24

4a giornata Perugia - Modena and. 12.11.23 rit. 21.1.24

5a giornata Taranto - Perugia and. 15.11.23 rit. 24.1.24

6a giornata Perugia - Piacenza and. 19.11.23 rit. 4.2.24

7a giornata Verona - Perugia and. 26.11.23 rit. 11.2.24

8a giornata Perugia - Cisterna and. 3.12.23 rit. 14.2.24

9a giornata Perugia - Padova and. 10.12.23 rit. 18.2.24

10a giornata Trento - Perugia and. 17.12.23 rit. 25.2.24

11a giornata Perugia - Milano and. 26.12.23 rit. 3.3.24