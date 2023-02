Volley, la Coppa Italia è indigesta per la Sir: Piacenza vince 3-0 e vola in finale

A volte la pressione può giocare brutti scherzi, anche e soprattutto quando il pronostico ti avvantaggia. Questa componente, unita alla prova maiuscola dell'avversario, di fatto ha condannato la Sir Safety Susa Perugia alla prima sconfitta stagionale, che prima o poi doveva pure arrivare. Certo, sarebbe stato meglio in un'occasione diversa, ma lo sport oggi ha mostrato l'altra faccia della medaglia, quella più crudele. E così la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto, e con pieno merito, per 3-0 (28-30, 20-25, 22-25), estromettendo i campioni uscenti dalla corsa alla riconferma del titolo. Non mancano i motivi di rammarico: chissà cosa sarebbe successo se quel primo set, riacciuffato con una rimonta incredibile, fosse stato vinto; la spinta psicologica sarebbe stata ben diversa anche se mancano opportune controprove. Sfuma così nel modo peggiore il terzo traguardo stagionale: importante non demoralizzarsi e tornare a lavorare a testa bassa perchè i traguardi restanti non sono certo di secondaria importanza.

LE CIFRE - Due i fondamentali che hanno deciso questa partita: il servizio e la ricezione. Piacenza dai nove metri ha fatto centro ben 11 volte contro le 5 dei Block Devils, così come è risultata molto più efficace in fase difensiva (46 vs 33%). In equilibrio l'attacco (41% a testa) ed il muro (10 a 10). Decisamente troppo poco per sperare di concorrere fino in fondo per difendere la coccarda tricolore. Tra i singoli spicca la prova di Yuri Romanò, 13 punti di cui uno in battuta e uno a muro.

LA PARTITA - Block Devils che si presentano naturalmente in formazione tipo con la novità Flavio. Subito protagonista il muro: ne stampa due in fila Russo (3-0). C'è però da fare i conti con un campione del mondo doc, Yuri Romanò, che riavvicina i biancorossi (6-5). Semeniuk è impreciso e il punteggio torna in parità (6-6). Nuovo tentativo di fuga bianconero con il muro a due Russo - Leon (9-7), stroncato da Simon e Caneschi (bello il suo ace, 10-11). Simon mura Leon e gli emiliani allungano (11-13), la bomba di Rychlicki pare rimettere le cose a posto (17-17). Sembra, perchè Russo non trova il campo in pipe e Piacenza può allungare di nuovo (18-20). Anastasi chiama time out ma i suoi continuano a palesare qualche problema di troppo in ricezione: ne fa le spese Semeniuk murato da Simon (18-21). Il servizio di Blizzard è di quelli che fa male (18-22), Semeniuk però prova a rimettere in corsa Perugia (20-22). Stavolta è Botti a fermare il gioco, ma non basta: il turno in battuta du Giannelli capovolge tutto nuovamente (24-23). Ci sono cinque set point che però vengono annullati: Blizzard dai nove metri chiude il primo set. 28-30 e la partita si mette subito in salita.

Reagire a qualcosa di simile non è facile per nessuno ma bisogna pur farlo. Leon e Semeniuk provano a suonare la carica (2-0), Romanò, ancora efficace al servizio, fa 4-4. C'è una sola cosa da fare per tornare a ruggire, o meglio due: difendere e contrattaccare. Giannelli, Rychlicki e Flavio, abile in primo tempo, regalano un importante vantaggio a Perugia (10-5) comunque non facile da amministrare. Leon si becca infatti due murate consecutive e tutto torna in discussione (14-12). Non si può nemmeno stare tranquilli quando Semeniuk ferma Lucarelli riportando i suoi sul +3 (16-13): Lucarelli veste i panni della superstar e dapprima, in collaborazione con Gironi, firma il riaggancio (16-16), poi allunga con l'ace del 18-21. Per i Block Devils, che mai si erano trovati così in difficoltà, è notte fonda: Simon, ancora dai nove metri, mette a nudo i problemi in ricezione dell'avversario e fa 19-23; chiude a muro Leal e i piacentini vanno sul clamoroso 2-0.

Perugia sa che questa volta deve scalare l'Everest per venirne a capo, ma l'ennesimo ace subito, ancora una volta da Blizzard, complica ulteriormente la missione (7-9). Rychlicki non trova il campo e si va sul 7-10. Proprio quest'ultimo prova a muro a ridare fiato alle speranze bianconere (11-12), un Romanò a dir poco indemoniato realizza con il medesimo fondamentale l'11-14. Dentro Herrera per Rychlicki, l'ultima carta giocata da Anastasi: Leon dai nove metri trova il 16-17, dall'altra parte Simon e Leal sono ancora più bravi (20-24). Tentativo estremo con Herrera ma non basta: Piacenza chiude sul 22-25 e accede con merito alla finale.