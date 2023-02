Superlega, la Sir Safety Susa fa le prove generali della Coppa Italia: anche con Piacenza è vittoria piena

Come le sconfitte anche le vittorie devono insegnare qualcosa. Anche quando le cose vanno bene. Innanzitutto che la Gas Sales Bluenergy Piacenza è squadra del valore molto più alto di quanto possa indicare la classifica e per almeno metà partita lo ha dimostrato. Di conseguenza è necessario entrare nell'ordine di idee che la semifinale di Coppa Italia del 25 febbraio sarà una battaglia e bisognerà entrare in campo subito con il giusto atteggiamento. Attenzione però: questo non vuol dire che il 3-1 della Sir Safety Susa Perugia (22-25, 25-22, 25-21) non sia meritato: gli emiliani, che stanno cercando di recuperare al meglio per la due giorni capitolina elementi di spicco come Leal (oggi in campo dall'inizio), sono scesi in campo motivatissimi perchè alla ricerca della miglior posizione in graduatoria, ma quando i Block Devils hanno serrato le fila il match non ha avuto storia. Malgrado Andrea Anastasi abbia lasciato a riposo, e a ragione, elementi come Leon, e ruotato tutta la rosa a disposizione. Copione che sarà probabilmente identico anche nelle prossime giornate, a cominciare dalla trasferta di Trento in programma tra otto giorni. Ottimo allenamento in vista del grande appuntamento di fine mese al PalaEur.

LE CIFRE - Due i fondamentali che di fatto hanno deciso la sfida: la ricezione, 50 vs 39% per Perugia, e l'attacco, 52 vs 42%. I bianconeri sono stati in particolare bravi a non scomporsi quando hanno sofferto il servizio avveresario (7 aces a 4 per Piacenza, con Simon che ne ha messi giù ben 4) e hanno murato bene (8 vs 7). Si aggiudica la palma di migliore in campo Oleh Plotnytskyi, 16 punti con un ace e un muro, con uno score in ricezione del 65%.

LA PARTITA - Scatto dei Block Devils con il muro di Solè (4-1). Piacenza però reagisce e recupera gradualmente terreno: il mani out di Romanò vale l'aggancio (8-8). Leal, con la stessa procedura, firma il sorpasso (11-12) e sarà poi il turno in battuta di Romanò a costringere Anastasi al time out (11-14). L'azzurro allunga ancora (13-17) ma Perugia non molla la presa e azzera il gap con Rychlicki (16-16). Nuovo allungo piacentino con Romanò (19-21), annullato da un muro di Simon su Solè (21-21). Sul 22 pari Caneschi e un ace di Simon regalano il primo set ai biancorossi.

Gli ospiti tentano di sprintare anche in avvio di secondo set (2-4), Semeniuk dapprima pareggia (5-5), poi consente ai Block Devils, chiudendo un lungo scambio, di rimettere il naso avanti (7-6). Importante il muro di Rychlicki (11-9), che da il via al break chiuso da Plotnytskyi (19-16). Quella vecchia volpe di Simon assesta due bombe consecutive ed è di nuovo parità (19-19), Romanò tuttavia non è preciso e Semeniuk realizza un punto assai complicato (23-20). Chiude Rychlicki (25-22).

Russo alza il muro in avvio di terzo set (8-3), Rychlicki e Plotnytskyi rendono il divario già abbastanza corposo (10-3). Leal tenta di dare un senso a questa fase della partita (13-9), Rychlicki allontana prontamente il pericolo (15-9). Massimo vantaggio Perugia ancora con il lussemburghese (22-15), poi qualche battuta a vuoto di troppo (muro Alonso, 23-29) induce Anastasi a fermare tutto; quattro sono i set point, un fallo a rete determina il 25-21 finale.

Ancora un Russo sempre più convincente è protagonista del primo break della quarta frazione (3-1). Semeniuk e un'invasione a rete degli emiliani iniziano a fare capire che nemmeno in questa circostanza ci sarà partita (9-4); sarà di fatto una bomba del polacco a scrivere la parola fine (14-6). Il mani out di Rychlicki suggella l'ennesima grande vittoria dei bianconeri, che continuano dunque a stare bene di testa e di gambe.