Le indicazioni di questo inizio di stagione appaiono chiare: per la vetta della regular season si prospetta un lungo duello tra la Sir Susa Vim Perugia e l'Itas Trentino, senza tralasciare altre rivali come Piacenza e Civitanova, che presto rientrerà nel giro. Per gli uomini di Angelo Lorenzetti, reduci dalla soffertissima prova di domenica scorsa, c'era un'occasione da non fallire: nell'anticipo contro Padova, disposto per gli impegni del Mondiale per Club di inzio dicembre, i Block Devils hanno fatto il proprio dovere chiudendo la pratica in tre set. La vetta solitaria, almeno momentaneamente, è riconquistata anche se anche stasera si è giocato tra luci ed ombre. Non è mancato nuovamente qualche passaggio a vuoto, ma il tasso tecnico nettamente inferiore dell'avversario ha fatto sì che il gioco scorresse in maniera più o meno fluida senza sussuslti di sorta. Insomma, questa squadra ancora non gira ancora a pieno regime e nell'ambiente tutti ne sono consapevoli, ma perchè ciò avvenga tutto il roster dovrà essere a disposizione del tecnico, compresi Leon e Russo, che anche oggi sono rimasti a guardare.

Il calendario fitto di questo periodo non facilita questo delicato compito: domenica prossima si torna in trasferta, questa volta a Verona. I Block Devils, anche in prospettiva Coppa Italia, sono chiamati a continuare a vincere e possibilmente convincere.

Le cifre

Anche stasera non tutto è filato liscio. Ad esempio il muro, che è andato appannaggio dei veneti (8 a 5). Equilibrio sostanziale anche al servizio (stesso numero di aces, 6, di cui 5 messi a segno dal patavino Gardini), mentre in ricezione (50 vs 43%) e in attacco (51 vs 32%) i Block Devils hanno fatto le cose migliori. MVP Kamil Semeniuk, 14 punti di cui 2 al servizio e 1 a muro. Ragguaedevoli anche le percentuali: 62% di ricezione positiva e 55 di efficacia offensiva.

La partita

La Sir vuole evitare patemi d'animo e accelerano subito: la contesa vincente sotto rete di Plotnytskyi è un primo segnale (4-2). L'ucraino inizia a martellare dai nove metri ed è 9-4. Mani out di Ben Tara per il 12-5, poi Padova recupera un break con l'ace di Gardini (12-8). ma Giannelli e Flavio rimettono subito le cose a posto (18-11). Il regista con un tocco d'astuzia fa scappare Perugia a +8 (23-15) e sarà Desmet a mandare out l'attacco che chiude il primo set.

Si torna in campo e Ben Tara è subito letale al servizio; il successivo errore di Desmet porta Perugia subito sul 2-0. Crosato mura Flavio per il 3-3 che però si riscatta poco dopo (5-3). Gardini approfitta di una ricezione approssimativa per pareggiare nuovamente (6-6), bello l'ace di Plotnytskyi per l'8-6, confermato anche dal video check. Kalasnikov sbaglia e i patavini riagganciano nuovamente i Block Devils (8-8). Che sono un po' distratti e subiscono l'ace di Gardini per 9-11. Niente paura ci pensa Oleh: le sue iniziative valgono il controsorpasso bianconero (13-12). Time out Padova non fortunato: va in battuta Semeniuk e segna, poi un errore di Desmet, che poi verrà rimpiazzato dall'ex Cardenas, determina il 17-13. Proprio lui creerà diversi problemi in battuta: prima va a segno direttamente, poi, su una difesa non impeccabile di Perugia, seguirà l'errore di Plontytskyi che riavvicinerà Padova (17-16). Crosato però sbaglia e si torna sul 19-16. Semeniuk sembra essere risolutivo (23-18) ma Padova, con i due aces consecutivi di Gardini, si dimostra ancora insidiosa (23-21). Time out di Lorenzetti, ma Ben Tara si fa murare da Cardenas (23-21). Finale complesso: risolvono Solè a muro e Ben Tara sempre in battuta. 25-22 e Perugia che raddoppia il vantaggio nel conto dei set.

Obbiettivo è evitare code spiacevoli: Semeniuk fa subito ace (4-2). La difesa bianconera però continua a soffire sul servizio di Gardini e deve incassare quello della parità (4-4). Un formidabile attacco di Cardenas vale il 5-7, il muro di Falaschi il 6-9. Lorenzetti toglie Ben Tara, apparso stanco, ed inserisce Herrera: Semeniuk non sbaglia l'occasione per pareggiare (9-9). Le due squadre ingaggiano un lungo punto a punto, fin quando Plotnyskyi non punisce per il 16-14. Solè vuole dare una spallata con il muro del 19-16, ma il muro di Cardenas mette ancora tutti sul chi va là (22-20). Il cubano sbaglia e Giannelli chiude di giustezza: 25-21 e PalaBarton che esulta nuovamente.

Il tabellino

SIR SUSA VIM PERUGIA - PALLAVOLO PADOVA 3-0

Parziali: 25-16, 25-22, 25-21

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Ben Tara 10, Flavio 7, Solè 5, Plotnytskyi 9, Semeniuk 14, Colaci (libero), Ropret, Herrera 2, Held. N.e.: Toscani, Leon, Candellaro, Russo (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi 2, Gabi 4, Truocchio 2, Crosato 3, Gardini 12, Desmet 6, Zenger (libero), Zoppellari, Guzzo 3, Fusaro, Cardenas 6. N.e.: Porro, Taniguchi, Beccaro (libero). All. Cuttini, vice all. Trolese.

Arbitri: Maurizio Canessa - Vincenzo Carcione

LE CIFRE – PERUGIA: 15 b.s., 6 ace, 50% ric. pos., 35% ric. prf., 51% att., 5 muri. PADOVA: 13 b.s., 6 ace, 43% ric. pos., 17% ric. prf., 32% att., 8 muri.