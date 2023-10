Superlega, la Sir batte in quattro set Porto Viro nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato

Quinto allenamento congiunto oggi pomeriggio al PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils chiudono il ciclo dei test precampionato superando in quattro set la Delta Group Porto Viro, formazione di serie A2 e mostrando per l’ennesima volta evidenti segnali di crescita nel sistema di gioco e nell’atteggiamento sempre positivo e propositivo in campo.

Primo set ottimo con servizio incisivo e percentuali alte in attacco, poi match più equilibrato con i Block Devils che sfruttano una linea di ricezione che garantisce il 46% di positiva ed un Ben Tara in grande spolvero in attacco. L’opposto tunisino-polacco ne mette a terra 26 con il 62% su 40 attacchi dimostrando una condizione fisica già di buon livello. Doppia cifra in casa bianconera anche per Held che chiude a quota 13 con 4 ace, Candellaro che scrive 12 sul proprio tabellino con 2 muri e l’82% in primo tempo e Solè che finisce con 11 punti.

Molto bene anche i giovani aggregati al gruppo e proprio i due palleggiatori Vitale Tesone e Mattia Cassieri, entrambi classe 2007, commentano la prestazione di stasera ed il periodo trascorso in gruppo. Periodo che si chiuderà questa settimana con il ritorno della rosa al completo.

“Quello di stasera è stato un buon test”, dice Tesone. “Era l’ultimo per noi giovani, Angelo (Lorenzetti, ndr) prima della gara ci ha detto che era un po’ la nostra finale. Credo che abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo set. Ma in generale penso che la squadra abbia espresso una buona pallavolo con la consapevolezza che si può fare sempre meglio. Allenarsi un mese e mezzo con la Serie A non capita molti giorni, tutti noi siamo migliorati molto”.

“Questo periodo in prima squadra è stata una bellissima esperienza”, conferma Cassieri. “Ringrazio Angelo (Lorenzetti, ndr), la squadra e tutto lo staff, mi porterò dietro tanto con l’idea che da oggi in avanti bisognerà lavorare il doppio. Il sogno? Beh, il sogno è quello di giocare un giorno qui da protagonista, ma anche allenarsi al PalaBarton un mese e mezzo con questi campioni è stato molto emozionante”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1

Parziali: 25-15, 20-25, 25-21, 25-20

SIR SUSA VIM PERUGIA: Tesone, Ben Tara 26, Candellaro 12, Solè 11, Held 13, Fiori, Colaci (libero), Dionigi 4, Toscani (libero), Fossa. Severini 1, Cassieri. All. Lorenzetti.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica, Barotto 11, Zamagni 8, Eccher 2, Tiozzo 12, Pedro 7, Morgese (libero). Bellei 4, Sperandio 4, Charalampidis, Zorzi. N.e.: Chiloiro, Lamprecht (libero), Barone. All.: Daniele Morato.

LE CIFRE – PERUGIA: 22 b.s., 7 ace, 46% ric. pos., 26% ric. prf., 53% att., 6 muri. PORTO VIRO: 17 b.s., 3 ace, 38% ric. pos., 12% ric. prf., 43% att., 6 muri.