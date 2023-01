Superlega, la Sir Safety Susa Perugia continua a riscrivere la tabella dei record con il 3-0 a Padova

Un altro record è servito. L'inarrestabile marcia della Sir Safety Susa Perugia in vetta alla Superlega (manca oramai solo il conforto dell'aritmetica) si impreziosisce di un nuovo importante traguardo: mai la squadra bianconera era rimasta imbattuta per 15 partite consecutive da quando nel 2012 ha iniziato a prendere parte al massimo campionato di pallavolo maschile (Lorenzo Bernardi, cinque anni or sono, si era fermato a 14). Numeri che lasciano ovviamente il tempo che trovano al fine del raggiungimento degli obbiettivi stagionali, ma contribuisce a dare ancora più forza e morale a questo gruppo.

Il pronostico della vigilia ovviamente era scontato e i ragazzi di Andrea Anastasi lo hanno rispettato battendo 3-0 una Pallavolo Padova che, parziali alla mano (25-22, 25-21, 25-21), la sua bella figura l'ha fatta salvo poi arrendersi al tasso tecnico dell'avversario troppo superiore.

E ora sarà finalmente settimana tipo: si tornerà in campo soltanto domenica prossima, sempre alle 18, sul difficile taraflex di Modena contro una Valsa Group in stato di grazia da alcune settimane e meritatamente seconda in classifica. Una sfida tutta da seguire e da vivere con il cuore in gola.

LE CIFRE - L'inizio non è stato dei migliori, ma poi i Block Devils hanno sprigionato tutta la loro classe, vincendo la sfida al servizio (7 aces a 3), ricezione (47 vs 38%), attacco (56 vs 47%) e a muro (6 a 3). Si aggiudica la palma di migliore in campo Roberto Russo, 7 punti di cui 1 in battuta e 3 a muro, con il 60% in attacco.

LA PARTITA - Anastasi, dopo averli risparmiati a Lubiana, schiera nuovamente titolari Max Colaci e Roberto Russo. In avvio i Block Devils sono un po' svagati ed imprecisi, ne approfittano Volpato e Petkovic per portare i patavini sul 3-7. Giannelli ed Herrera provano a riavvicinarsi (5-7), ma ancora Petkovic dai nove metri ed un attacco out di Leon rendono questo inizio inaspettatamente in salita (8-13). Il time out chiamato dal tecnico mantovano rivitalizza i Block Devils, che dapprima si riportano sotto con due bombe impressionanti del capitano (11-13), poi fa in modo che Perugia riesca a mettere per la prima volta il naso avanti con un tocco magico (18-17). Giannelli schiaccia per il 20-18 e il set di apertura sembra indirizzato, ma la ricezione bianconera in questa fase è un po' approssimativa. Ne approfitta Asparuhov per il nuovo pareggio (20-20). Break finale con Giannelli, Russo e Mengozzi: 25-22 e Perugia che scatta subito in avanti.

L'inizio della seconda frazione vive di momenti diametralmente opposti: Giannelli si fa subito sentire (4-2), Canella risponde con un ace un po' fortunoso (4-4). Takahashi ci mette il muro (7-9), Mengozzi e Semeniuk, quest'ultimo direttamente dal fondo, fanno 9 pari. Break Perugia con Herrera, Russo (due muri consecutivi) e Leon (15-12), Takahashi non molla (16-15). Decisivi, nell'economia del due a zero nel conto dei set, l'errore di Petkovic e il successivo muro di Russo (22-18). Ancora un ace di Leon regala cinque palle per chiudere (24-19), ci pensa Russo in pipe (25-21) al terzo tentativo.

Padova ce la mette tutta per tornare in gara, ma deve andare in due occasioni consecutive a sbattere contro il muro, di Semeniuk prima ed Herrera poi (9-4). Crosato sbaglia e la forbice si amplia (12-6). Russo di diverte dai nove metri (16-9), ma successivamente viene murato da Crosato (19-15). Ultimi grattacapi creati da Saitta (21-18) che tuttavia non impediscono alla Sir di chiudere in scioltezza.