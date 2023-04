Playoff Challenge, la Sir Safety Susa non fa sconti a Modena a va in semifinale

Quello del giorno della Liberazione era un passaggio importante per la Sir Safety Susa Perugia ai fini della qualificazione alle semifinali dei Playoff Challenge e la Sir Safety Susa Perugia non lo ha fallito. Il 3-0 rifilata ad una Valsa Group Modena infarcita di giovani ma non per questa meno agguerrita (25-22, 25-21, 34-32) certifica la qualificazione alle semifinali che scatteranno a partire dal prossimo 7 maggio. Prima c'è l'ultima gara domenica prossima a Padova, da onorare per mettere al sicuro il primato, che consentirebbe ai Blocl Devils di giocare in gara unica, e davanti al proprio pubblico, sia la semifinale stessa che la finalissima del 13 maggio. Il che non è certamente poco.

Il risultato finale potrebbe far pensare ad una passeggiata ma non è stato così: gli emiliani, che hanno già congedato coach Andrea Giani e che vanno verso l'eliminazione, sono scesi in campo a braccio sciolto costringendo i Block Devils a sudarsi tutti i set, soprattutto l'ultimo, vinto ai vantaggi. Di positivo c'è il carattere e gli stimoli ritrovati, viatico necessario per chiudere al meglio la stagione.

LE CIFRE - Muro decisivo ancora una volta: Perugia ha stravinto la sfida 12-1. C'è perfetta parità al servizio (5 aces a testa) ed un discreto equilibrio in attacco (49 a 44%). Meglio invece Modena in ricezione (42 vs 35%). Ad imporsi come MVP è Kamil Rychlicki, 16 punti di cui 1 in battuta e 2 a muro con il 45% d'attacco.

LA PARTITA - Tornano dall'inizio Colaci, Rychlicki e Semeniuk nei Block Devils, Modena invece conferma la linea verde supportata dai veterani Stankovic, Rossini e Bruno.

Sala è tra i giocatori desiderosi di mettersi in mostra e segna i primi due punti della serata al servizio e in attacco (0-2). Leon, sempre dai nove metri, e Semeniuk a muro rimontano subito (3-2). Ancora un ace, questa volta di Rinaldi, riporta Modena avanti (3-5), la replica è di Semeniuk (5-5). La ricezione gialloblù sbaglia e Perugia mette il naso avanti nuovamente (8-7), ace di Rychlicki per il 10-8. Sanguinetti non trova il campo e Rychlicki fa 17-13. Il vantaggio però non viene gestito nella maniera migliore: Sala dimezza (17-15), i bianconeri sbagliano in impostazione (18-17). Il mani out di Flavio è fondamentale (24-22), segue il muro a tre di Perugia che chiude il primo set (25-22).

Quello seguente inizia con qualche imprecisione in avviio (Rychlicki out per l'1-3); Sala gioca sul mani out per il 2-5. Rosseaux sbaglia e Perugia si riavvicina (5-6). Modena non si scompone e torna avanti di tre con lo stesso francese (6-9). Ace di Leon che rimette i Block Devils in carreggiata (8-9), Rychlicki firma il riaggancio (10-10). Il sorpasso, con uno dei suoi colpi caratteristici, è di Flavio (11-10). Il centrale brasiliano metterà poi a segno il muro del 14-12. Tutto vano perchè Sanguinetti dai nove metri sfonda la linea difensiva bianconera e pareggia ancora (17-17). Il passaggio chiave sono due giocate di Giannelli: l'attacco del 19-17 e l'ace del 21-18. Sei le palle set con Semeniuk di cui tre annullate, Rychlicki infila il 25-21 e match chiaramente indirizzato.

Perugia punta a mettere in discesa anche il terzo con la giocata di Leon del 4-2, Rinaldi chiude a muro per il 5 pari. Sala gioca sulle mani del muro per il 7-9, l'errore di Rosseaux rimette i giochi in parità (9-9). Break aperto e chiuso a muro rispettivamente da Giannelli e Flavio (13-9), Sala e Rinaldi non mollano e raggiungono nuovamente i Block Devils (13-13). Due muri consecutivi di Rychlicki riportano Perugia in quota (17-14), Leon approfitta di una ricezione approssimativa dei modenesi sul servizio di Ropret per realizzare il comodo 19-15. Mai dare i canarini morti prima del tempo dato che ancora Sanguinetti in battuta dimezza (20-18). Rychlicki fa 24-21 ma non è finita perchè Rinaldi riporta Modena alle calcagna (24-23). Anastasi chiama time out ma non basta: Rosseaux porta incredibilmente la sfida ai vantaggi. A farla da padrone sono gli errori, ma Russo trova la forza di chiudere. 34-32 e match che dunque si chiude qua.