Mondiale Volley per Club , ottima la partenza dei perugini della Sir: vittoria in tre set

Meglio di così davvero non si poteva iniziare. Che la Sir Susa Vim Perugia si fosse presentata in India con il chiaro intento di riportare a casa la Coppa del Mondo per squadre di Club lo si è visto sin dalle prime battute: l'Itambè Minas, squadra brasiliana ritenute tra le più ostiche del panorama sudamericano, ha provato in tutti i modi a giocare alla pari (riuscendoci per alcuni tratti) con Giannelli e compagni ma alla fine ha dovuto abdicare. A Bangalore è finita 3-0 per i Block Devils, che hanno conquistato dunque i loro primi tre punti che li mettono in posizione di chiaro vantaggio per il passaggio alle semifinali. In tal senso sarà decisiva la partita in programma domani contro gli iraniani dell’Ahmedabad Defenders: in caso di vittoria sarà primo posto.

Il risultato finale farebbe pensare ad una passeggiata per gli uomini di Angelo Lorenzetti, ma così non è stato: ad una prima frazione letteralmente dominata sono seguiti due set piuttosto combattuti, ma risolti dalla maggiore esperienza e scaltrezza dei bianconeri.

Decisivo, ai fini del successo, la performance del muro, risultato vincente in 12 occasioni contro le 4 del Minas. Per quanto riguarda i singoli Semeniuk è l’unico bianconero ad aver chiuso il match in doppia cifra. Per la precisione il polacco ha messo a terra 11 palloni vincenti con 2 ace. 9 invece sono i punti per Plotnytskyi con il 53% in attacco, 9 anche per la coppia centrale Flavio-Solè con l’argentino di passaporto italiano che gioca la gara perfetta con il 100% in primo tempo (5 su 5) e 4 muri vincenti.

La partita

Malgrado il lungo viaggio non ci sono modifiche allo schieramento iniziale da parte di Lorenzetti e Block Devils che partono bene con Plontytskyi e Solè (6-3). Vinicios, con due aces in fila, ristabilisce l'equilibrio (6-6). Giannelli a muro ci prova (13-11), Vinicios ancora dai nove metri ci prende gusto ed è 15 pari. I brasiliani compiono il sorpasso (15-16) ma Perugia si scuote e con Semeniuk e con il muro di Giannelli realizza un break importante (19-16). Bravo Semeniuk a siglare il servizio vincente del 23-17, così come Plotnytskyi a mettere a segno gli ultimi due punti per il 25-18 con cui si chiude la prima frazione.

Non è una partita facile e lo dimostra l'inizio del secondo set, nettamente appannaggio dei brasiliani (2-5 con Sanchez e Vinicios); alcuni errori di questi ultimi valgono l'8-8. Determinanti appaiono due muri di Flavio (20-17), Vinicios è l'ultimo ad arrendersi e con l'ace del 23-23 rimette tutto in discussione. Vantaggi inevitabili, risolti con l'ennesimo muro di Flavio (26-24).

La Sir, con condizioni psicologiche chiaramente favorevoli, inizia di slancio il terzo set con il turno al servizio di Semeniuk (3-0); il solito Vinicios ci prova (6-4), Sanchez però non trova il campo (8-4). Semeniuk appare ispiratissimo e va a segno con un colpo pregevole, Solè stampa il muro del 10-5. L'andamento si conferma costante fino al 15-10, poi i muri di Isac e Coelho, unito all'ace di Renan, riporta sotto il Minas (18-17). Vinicios fallisce in pipe, muro di Plotnytskyi per il 21-17. Di Coelho dai nove metri l'ultimo tentativo di tenere vivo il match (ace, 22-20), i due punti del neo entrato Herrera risultano decisivi (24-21). I brasiliani sbagliano in battuta e i giochi si chiudono qua.

I commenti dei protagonisti

Così il coach Angelo Lorenzetti a fine partita: "Sicuramente abbiamo avuto un buon approccio. Avevo detto ai ragazzi che la prima partita di una manifestazione non è mai semplice. Dovevamo giocare con la pallavolo che avevamo oggi e lo abbiamo fatto. Siamo partiti bene a muro e nel cambiopalla, poi abbiamo perso la battuta come è successo anche alle altre squadre finora. Certamente ci sono state alcune sbavature, ma non così tante e quindi con fiducia andiamo avanti in questa manifestazione".

Il tabellino

SIR SUSA VIM PERUGIA - ITAMBÈ MINAS 3-0

Parziali: 25-18, 26-24, 25-22

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 4, Flavio 9, Solè 9, Plotnytskyi 9, Semeniuk 11, Colaci (libero), Held, Ropret, Herrera 2. N.e.: Candellaro, Russo, Toscani (libero), Leon. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

ITAMBÈ MINAS: Orlando, Sanchez 10, Isac 4, Renan 6, Lucas Loh 2, Vinicios 17, Maique (libero), Coelho 3, Lucas, Radke, Samuel. N.e.: Wilmot, Geovani, Felipe (libero). All. Guilherme, vice all. Fernando Martins.

Arbitri: Ivaylo Ivanov - Ismail Alblooshi

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 2 ace, 36% ric. pos., 17% ric. prf., 55% att., 12 muri. MINAS: 19 b.s., 6 ace, 49% ric. pos., 15% ric. prf., 44% att., 4 muri.