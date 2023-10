Superlega, la Sir Susa Vim Perugia parte bene: regolata di giustezza la neopromossa Catania

Dove eravamo rimasti? E' una domanda che si sono fatti un po' tutti non appena gli impegni delle nazionali sono terminati. La risposta è la seguente: ai fischi di gara 5 contro Milano, che ha significato la prematura uscita dalla lotta scudetto, e alla rassegnazione del match finale dei playoff Challenge contro Monza. "Abbiamo chiuso i sogni nei cassetti, aiutaci a riaprirli, Lorenzetti", recita uno striscione in uno dei nuovi spicchi inaugurati di recente. Toccherà al nuovo allenatore risvegliare l'entusiasmo che sembrava si fosse sopito dopo tali avvenimenti.

A proposito di spicchi, c'è da aprire un capitolo di natura extrasportiva. Ricordate quello situato a sinistra della curva San Marco? Ebbene, malgrado le rassicurazioni di rito, non è ancora fruibile. E così la storia, dopo quanto accaduto agli Europei e nei più recenti test (da più parti ampiamente documentato), si è ripetuta. Quando i lavori termineranno non è ancora dato saperlo, ma occorrerà accelerare in maniera decisa i tempi in quanto le richieste di biglietti, in occasione delle partite di cartello, aumenteranno sensibilmente. E questa volta non ci si potrà farsi trovare impreparati.

Poi ovviamente, largo all'aspetto pallavolistico. Non poteva sbagliare questa prima di campionato la Sir Susa Vim Perugia, malgrado lavori insieme soltanto da pochi giorni, e non ha sbagliato: per la pur volenterosa Farmitalia Catania, squadra costruita molto bene, non c'è stato nulla da fare.

Il ghiaccio è rotto insomma, ma ci sarà da lavorare ancora più intensamente: le prossime due settimane saranno importanti per i Block Devils, che dovranno arrivare all'appuntamento di Supercoppa nelle migliori condizioni.

La partita

Si parte un po' a rilento, come normale possa essere in questa fase della stagione, poi si registra il primo allungo con il muro di Solè (10-6) ed il mani out di Herrera (15-10). Semeniuk è preciso e i Block Devils allungano ancora (21-15). Anche al servizio le cose iniziano a funzionare: l'ingresso in campo di Tim Held è di quelli da ricordare, con il giovanissimo schiacciatore che infila tre ace consecutivi (24-15). Chiude il conto Semeniuk, abile a giocare sulle mani del muro (25-15).

Al ritorno in campo le due squadre giocano punto a punto, fino a quando Herrera non "insacca" il muro degli etnei (7-5). Buchegger in seguito manda out (8-5). Difesa e contrattacco sono le armi che permettono agli ospiti di tornare praticamente a contatto: Randazzo realizza il 10-9. Giannelli mura e Basic fallisce in attacco, con la forbice che si amplia nuovamente (17-13). Anche Flavio alza il muro e l'ace di Plontytskyi si rivela mortifero (24-18). Solè chiude a muro e già il primo set ball è sfruttato (25-18).

Si punta a chiudere la pratica: Herrera e Giannelli provano a spingere (10-5), Buchegger si dimostra ancora una volta buon giocatore. Il suo mani out costa il 12-12. Fondamentali per schiodare la parità il muro di Flavio e il bellssimo servizio vincente di Semeniuk (17-14). Le disattenzioni però sono in agguato e Catania riesce ad approfittarne e a pareggiare (20-20), obbligando i bianconeri a giocare punto a punto, a sbloccare l'impasse sono Plotnytskyi e Flavio. 25-22 con Perugia che incamera dunque i primi tre punti.