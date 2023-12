Volley, una Sir Susa Vim Perugia stratosferica si riconferma Campione del Mondo

Vincere è sempre difficile, riconfermarsi lo è ancora di più. Un compito che non ha sicuramente spaventato la Sir Susa Vim Perugia, che a Bangalore ha conquistato il secondo Mondiale per Club consecutivo. Il vero capolavoro però è la maniera in cui il successo è arrivato, vale a dire dominando completamente la scena in tutto il torneo non concedendo neanche un set alle avversarie. Segno tangibile che questo gruppo ha proseguito nella sua crescita esponenziale e ha messo da parte tutte le difficoltà che potevano ritenersi normali dopo il cambio di gestione tecnica.

I Block Devils, nell'ultimo atto, ha nuovamente fatto fuori, e con il medesimo punteggio della fase eliminatoria, i brasiliani del Minas, che soltanto nel secondo set hanno tentato di tenere botta: troppo alto il divario tecnico ma soprattutto le motivazioni della squadra allenata da Angelo Lorenzetti che ora può preparare il ritorno in Italia con un sorriso a trentadue denti.

Più tardi il servizio completo