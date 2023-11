Volley, la Sir Susa Vim Perugia ufficialmente al mondiale per club. Da oggi si pensa a Civitanova

Rientro al PalaBarton e doppia seduta per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo il trionfo in Supercoppa, il rientro in città nella notte ed il giovedì libero concesso da Lorenzetti, i Block Devils sono tornati al lavoro per preparare il terzo turno di Superlega che, potenza delle coincidenze, propone ai bianconeri la trasferta di domenica pomeriggio proprio contro la Cucine Lube Civitanova appena affrontata nella finale di Biella.

Lavoro fisico in sala pesi e di tecnica al mattino, allenamento di squadra nel pomeriggio. Questo il programma odierno per Leon e compagni che poi domani pomeriggio, dopo un altro allenamento tecnico, partiranno alla volta di Civitanova.

A presentare il match dell’Eurosuole Forum uno degli ex della sfida, il centrale bianconero Davide Candellaro:

“Il match di domenica con la Lube va visto secondo me come una specie di playoff quando ti trovi a giocare con la stessa squadra più volte in un breve lasso di tempo. Troveremo certamente di fronte un avversario che sarà più attento ai dettagli che hanno condizionato nel bene e nel male la gara di mercoledì a Biella con la consapevolezza che siamo in un punto di stagione dove le partite sono più condizionate da giocate individuali perché le alchimie di squadra non ci sono ancora. Per cui una battuta o una giocata di un singolo possono essere determinanti ed entrambe le squadre hanno individualità in grado di essere decisive. Dovremo essere attenti e stare lì con la testa, è una partita che va giocata e possibilmente vinta, poi se gli avversari giocano meglio se ne prende atto e ci si rimboccano le maniche dal giorno seguente in palestra. È un momento particolare anche per alcune situazioni fisiche e per la stanchezza che avremo sia noi che loro venendo entrambe da una lunga trasferta con tre partite molto ravvicinate. È un match da vivere nel migliore dei modi e sempre un match di cartello con una storia alle spalle fatta di tanti incontri importanti tra Perugia e Civitanova. Anche se poi il livello del campionato italiano ormai è tale che quasi tutte sono diventate partite di cartello”.

UFFICIALE, I BLOCK DEVILS AL PROSSIMO MONDIALE PER CLUB!

È stata ufficializzata dalla Fivb la partecipazione della Sir Sicoma Perugia al prossimo Mondiale per Club in programma dal 6 al 10 dicembre a Bagalore in India. I Block Devils cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Betim in Brasile ed avranno come avversari i turchi dell’Halkbank Ankara (qualificati alla manifestazione, così come Perugia, in quanto semifinalisti della Champions League dopo la rinuncia delle due finaliste), i brasiliani del Sada Cruzeiro e dell’Itambè Minas (prima e seconda classificata dell’ultimo campionato sudamericano per club), i giapponesi del Suntory Sunbirds (vincitori del campionato asiatico per club) ed i padroni di casa indiani dell’ Ahmedabad Defenders (vincitori del campionato indiano, la RuPay Prime Volleyball League).

PREVENDITA PER IL MATCH PERUGIA-MODENA DI DOMENICA 12 NOVEMBRE

In partenza la prevendita per il prossimo incontro casalingo di campionato dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton, domenica 12 novembre con fischio d’inizio alle ore 18:00, la Valsa Group Modena, match valido per la quarta giornata di Superlega.

La prevendita, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), scatta lunedì 6 novembre 2023 a partire dalle ore 12:00 con la società bianconera che ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Modena (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00