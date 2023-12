Superlega, la Sir a Trento per il primato. Colaci: "Cercheremo il miglior piazzamento possibile per la Coppa Italia"

Due giorni al ritorno in campo in Superlega della Sir Susa Vim Perugia.

Antivigilia di campionato per gli uomini di Angelo Lorenzetti attesi domenica, con fischio d’inizio e diretta TV su Rai Due a partire dalle ore 15:45, dal big match della penultima di andata in casa dei campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino.

Lavoro fisico e di tecnica su alcuni fondamentali svolto stamattina dai Block Devils, nel primo pomeriggio in programma invece l’allenamento di squadra con il coach bianconero che svilupperà sul campo tutte le tematiche di ordine tecnico e tattico in vista della gara. Domattina invece la partenza alla volta di Trento.

Sulla supersfida di dopodomani, che mette in campo una contro l’altra le prime due al momento della classifica, il pensiero dell’eserto libero bianconero Massimo Colaci.

"Il Mondiale per Club è ormai alle spalle, adesso il nostro focus è completamente sulla Superlega, sulla ricerca del miglior piazzamento possibile nella griglia di Coppa Italia ed ovviamente sul match di domenica a Trento. Andiamo ad affrontare la squadra campione d'Italia in carica, siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà della partita e della forza degli avversari, sono partite belle da vivere e da giocare. Noi abbiamo ripreso subito con concentrazione il nostro lavoro al palazzetto. Siamo consci che la stagione è ancora davvero lunga ed andiamo a Trento a caccia di punti".