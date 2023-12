Superlega, "La Sir a Scuola" ha fatto tappa a Gubbio

Altro appuntamento per la Sir Susa Vim Perugia con il progetto “La Sir a Scuola” promosso dalla società bianconera con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia ed in collaborazione con l’Ufficio Regionale Scolastico in particolare nella figura del Prof. Lorenzo Bertinelli. Un progetto che vede i Block Devils in giro per gli istituti scolastici del comprensorio.

Oggi Wilfredo Leon e Kamil Semeniuk, accompagnati dall’assistente allenatore Piacentini e dallo staff bianconero, hanno fatto tappa a Gubbio ospiti del Liceo Artistico, Scientifico e Sportivo “G. Mazzatinti” in occasione del “decimo compleanno” dell’indirizzo sportivo del complesso scolastico. Ad accogliere i due schiacciatori bianconeri in aula magna il Dirigente Scolastico Mariella Marinangeli, i professori dell’indirizzo sportivo ed anche il vice sindaco di Gubbio Alessia Tasso. Erano presenti ovviamente gli studenti, circa 150, dell’indirizzo sportivo per una mattinata che si è rivelata davvero piacevole con i due atleti che si sono concessi alle domande ed alle curiosità degli alunni e che hanno anche ricevuto un gradito regalo predisposto dai ragazzi dell’indirizzo artistico. Poi foto, selfie ed autografi di rito con ospite ovviamente anche la coppa del Mondiale per Club vinta da Perugia lo scorso 10 dicembre in India. Al termine dell’incontro tutta la comitiva si è poi trasferita nella palestra della scuola per il taglio della torta per i dieci anni del Liceo Sportivo.

“Voglio sottolineare l’importanza di incontri come quello di stamattina - spiega il Dirigente Scolastico Mariella Marinangeli - nei quali grandi campioni dello sport veicolano un messaggio assolutamente positivo nei confronti dei nostri giovani, che troppo spesso vengono identificati come una gioventù quasi smarrita. Un messaggio che porta i valori dello sport, valori sani, puliti, di solidarietà, condivisione e partecipazione. Avere qui oggi i campioni del mondo della pallavolo, uno sport ormai seguitissimo, all’interno del nostro Liceo Sportivo per festeggiare i suoi 10 anni di istituzione credo che sia il regalo più grande che la Sir potesse fare al Liceo Sportivo stesso ed in generale alla città di Gubbio”.

“Lo diciamo spesso quando abbiamo l’occasione di parlare con i ragazzi di sport”, dice invece il vice sindaco di Gubbio Alessia Tasso. “Lo sport è vita ed avere a Gubbio possibilità di ospitare un Liceo Sportivo che da 10 anni svolge sua attività significa poter crescere ragazzi che attraverso il loro percorso di studi e di attività sportiva riescono a confrontarsi con delle esperienze che fanno parte di un percorso di vita vero come saper assorbire qualche piccola delusione, saper lavorare di squadra, saper stare insieme. È un’esperienza formativa molto importante per i ragazzi arricchita questa mattina dalla presenza dei due giocatori della Sir che i ragazzi sono stati estremamente felici di poter conoscere e con i quali hanno potuto condividere dubbi e curiosità”.