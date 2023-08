Volley, l'europeo maschile approda a Perugia: in campo domani la Serbia di Atanasijevic e Podrascanin

Un'attesa durata per 23 anni sta per concludersi. Il PalaBarton domani aprirà le porte per ospitare la pool A del campionato europeo maschile di pallavolo (nel 1999 era toccato alle donne): oltre all'Italia, che ieri sera senza troppi complimenti ha regolato il Belgio, ci saranno anche nazionali come Svizzera, Germania e soprattutto Serbia, tra le squadre maggiormente quotate. Nei balcanici militano due giocatori che a Perugia hanno lasciato il segno e tornano per recitare il ruolo di "guastafeste". Parliamo naturalmente di Aleksandar Atanasijevic, otto anni in maglia Sir, e Marko Podrascanin, quattro stagioni in bianconero, tutt'ora indimenticati dal pubblico bianconero.

La Serbia inizierà il suo percorso domani contro la Svizzera in un palazzetto che si preannuncia rinnovato e più funzionale, ma che ha visto i lavori non completati del tutto. Un vero peccato, visto che da mesi si sapeva che questa città avrebbe ospitato una manifestazione così importante e ciò deve essere oggetto di riflessioni molto approfondite da parte di chi di dovere.

L'Europeo però è soprattuttto pallavolo giocata e su questo bisogna concentrarsi. La vigilia del match contro la squadra rossocrociata non è altro che l'occasione per raccogliere le impressioni di questi due giganti, che malgrado l'età inizi a farsi sentire vogliono continuare ad essere protagonisti.

Ritorno a casa

"Le mie impressioni? - racconta il sempre popolare Bata - Fa molto piacere tornare qui dopo due anni. Non ho avuto la possibilità di rientrare al Palabarton fino adesso. Quando c’è stata l’ho sfruttata prontamente. Non vedo l’ora di fare allenamento vero. Mi spiace che non ci saranno tifosi di Perugia ma va bene lo stesso".

A fargli eco naturalmente Podrascanin: "E’ sempre emozionante tornare qua. Ci fa piacere aver contribuito ai primi successi della squadra".

Che europeo sarà?

L'inizio sarà soft, ma Alek non si fida: "Non ci aspetta un cammino facile. L’Italia ha vinto bene ieri. Siamo una squadra fatta di un mix di giovani ed esperti e spero di portare esperienza a questo gruppo".

Il Potke è ancora più esauriente: "L’obbiettivo che ci siamo posti è quello di pensare partita per partita. Siamo stati inseriti penso nel girone più difficile in cui sono presenti i campioni d’Europa e del Mondo. Poi guardiamo alle partite di Bari. Vogliamo arrivare a Roma ma sappiamo che dobbiamo battere Italia o Polonia. Abbiamo qualche problema fisico ma siamo fiduciosi". Sull'avversario di domani: "Non lo conosciamo ma è molto importante iniziare bene. Conosco due giocatori ma non so nemmeno se ci saranno".

Atanasijevic ha poi parlato delle possibili sorprese: "Ci sono almeno dieci squadre sullo stesso livello. Può capitare che esca una sorpresa. Ad esempio nel 2019 non eravamo favoriti e abbiamo vinto. Quest’anno direi che possono creare problemi Francia, Slovenia e Germania".

Gli inevitabili flashback

Tornare a Perugia significa per i due assi della Serbia rivivere tanti ricordi, con i primi trofei conquistati dai Block Devils: "Mi viene in mente il giorno dello scudetto - dice il Potke - Abbiamo avuto tre giorni liberi in tutto l'anno, ma meritati". Tra il pubblico serbo e quello perugino il centrale fa notare diverse analogie: "La gente dell’Italia centrale è molto simile a quella serba. Sono passati tanti anni ma ci sentiamo ancora tra di noi".

L'aneddoto di Bata non lascia alcun dubbio: "Noi arrivavamo in spogliatoio un’ora prima per stare insieme. Poi la tifoseria, la migliore. Questa è una città speciale, ciò che sta qui non c’è da nessuna parte".

La Sir del futuro

Marko sarà ancora avversario, dovendo difendere lo scudetto conquistato con Trento, ma non può non nutrire rispetto per il club che di fatto gli ha regalato una seconda giovinezza: "Sono strafavoriti per vincere. Mi piace molto come squadra. In più c’è un allenatore serio e bravo, con cui avevo avuto ottimi rapporti. Pertanto non posso che parlare bene di lui".

Atanasijevic, a chiudere, parla di Ben Tara, giocatore da cui ci si aspetta molto: "E’ un giocatore straordinario. Salta altissimo, una roba mai vista. Ha fatto molto bene in Polonia e sono sicuro che si saprà imporre anche da voi".